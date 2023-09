Actorul Russell Brand, acuzat de viol. 4 femei susțin că au fost agresate sexual

Învinuirile privesc violul, agresiunea sexuală și abuzul emoțional. în perioada 2006 - 2013. Artistul susține însă că relațiile sau au fost „absolut întotdeauna consensuale”.

Femeile spun că actorul le-a agresat sexual în perioada de apogeu a carierei sale, când lucra pentru BBC Radio 2 și Channel 4 și a apărut în filme la Hollywood, dezvăluie ancheta comună realizată de The Sunday Times, The Times și Channel 4 Dispatches.

Russell Brand are 48 de ani și neagă acuzațiile.

„În acea perioadă de promiscuitate, relațiile pe care le-am avut au fost absolut întotdeauna consensuale. Am fost întotdeauna transparent în legătură cu asta atunci, aproape prea transparent, și sunt transparent și acum. Să văd că acea transparență s-a transformat în ceva penal, lucru pe care îl neg absolut, mă face să mă întreb: există o altă agendă la mijloc?”, a spus actorul pe Twitter.

Acesta s-a născut pe 4 iunie 1975, în Grays, Essex, Anglia, și este fiul Barbarei Elizabeth (Nichols) și al lui Ronald Henry Brand, fotograf. Părinții săi au divorțat când artistul avea 6 luni și a fost crescut de mama sa. Însă au urmat momente dificile deoarece mama s-a îmbolnăvit de cancer iar tatăl îl vizita rar. Russell a plecat de acasă la 16 ani. A fost acceptat de Academia de Arte Teatrale Italia Conti în 1991 și exmatriculat apoi pentru comportament neadecvat și consum de droguri. A recunoscut că a folosit droguri ilegale și a devenit dependent de heroină.

Primele apariții semnificative au început în anul 2000, când a devenit și jurnalist video pentru MTV, post din care a fost concediat ulterior. A lucrat în ​​televiziune și în stand-up, a debutat cu emisiunea individuală Better Now, o relatare a dependenței sale de heroină, la Festivalul de la Edinburgh, în 2004. A devenit vedetă de televiziune, apărând la Big Brother. În 2008 a devenit cunoscut în toată lumea în rolul rocker-ului Aldous Snow, în comedia de succes Forgetting Sarah Marshall (2008). După o apariție în comedia Adam Sandler Bedtime Stories (2008), el a reluat personajul lui Aldous în comedia Get Him to the Greek (2010), alături de Jonah Hill, scrie imdb.com, citat de spynews.ro.

