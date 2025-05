Ce datorii are Irinel Columbeanu. Cine îl mai vizitează la azil

Acesta se află de mult timp internat într-un azil, unde prietenii îl vizitează tot mai rar.

Printre cei care i-au rămas alături sunt Serghei Mizil și Sorin Mărcuș.

Ce datorii are fostul om de afaceri

Pensia lui Irinel Columbeanu este prea mică pentru a acoperi cheltuielile la azil, de numai 2.000 de lei pe lună.

Astfel că a acumulat datorii de circa 18.000 de lei la patronul casei, care îi este și prieten.

Fostul milionar primește, lunar, 2.000 de lei, iar suma pe care o are achitat către patronul azilului este de 18.000 de lei.

Ioan Cassian, cel care deține căminul din Ghermănești, spune că în ultima perioadă, starea lui de sănătate este mai bună, dar are în continuare probleme să se deplaseze

„Starea lui de sănătate din ultimele cinci-șase luni este una mai bună. Am văzut o schimbare pozitivă în starea dânsului de sănătate, psihică. Înainte nu prea voia să mănânce, voia să mănânce mâncare chinezească. În ultima perioadă, s-a obținut cu mâncarea făcută de un nutriționist și este și fără sare.

A fost o perioadă în care au fost mai multe persoane alături de dânsul din punct de vedere financiar, dar acea perioadă s-a închis la un moment dat. Eu am încercat să apelez la ei, la persoane foarte apropiate dânsului, dar am observat o respingere din partea lor și, din jenă, nu am mai apelat la ei”, a explicat Ioan Cassian, la Xtra Night Show.

Cine îl mai vizitează pe Irinel Columbeanu

Serghei Mizil este unul dintre prietenii care a mers regulat la azil și a păstrat legătura cu Irinel Columbeanu de când se află la azil. L-a vizitat împreună cu soția lui, Cora, dar oamenii apropiați nu l-au mai vizitat atît de des ca înainte.

Ioan Cassian spune că i-a contactat pe cei care, de-a lungul timpului, l-au ajutat pe Irinel Columbeanu, dar s-a lovit de refuzuri.