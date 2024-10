Eminem devine bunic - fiica sa, Hailie Jade, așteaptă primul copil

Vestea a fost dezvăluită inițial de Eminem într-un videoclip emoționant pentru piesa sa „Temporary", lansată joi. Clipul prezintă momente din viața celor doi, inclusiv o scenă în care Hailie îi oferă tatălui său un pulover cu inscripția „Grampa 1" și o ecografie.

Hailie Jade a confirmat sarcina printr-o postare pe Instagram, unde a împărtășit fotografii cu ea și soțul ei, Evan McClintock, privind o imagine cu ultrasunete. Ea a scris: „Mom & dad est. 2025".

Piesa „Temporary", care o include pe cântăreața Skylar Grey, face parte din cel mai recent album al lui Eminem, „The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)", lansat în această vară. În introducerea melodiei, rapperul spune că a scris-o pentru fiica sa, pentru momentele când el nu va mai fi prezent.

Hailie Jade este singura fiică biologică a lui Eminem cu fosta sa soție, Kim Scott. Rapperul a adoptat și alte două fiice ale lui Scott din relații anterioare.

Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, a devenit celebru în 1999 cu single-ul „My Name Is" și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2022.

(sursa: Mediafax)