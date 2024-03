”Fetița Zurli” face dezvăluiri după ce a părăsit trupa: ”Am trăit în frică!”

Vero Căliman, "Fetița Zurli", cum e cunoscută de publicul larg, a transmis un mesaj emoționant în care vorbește despre frica de respingere și încercarea de a-și regăsi încrederea în sine. Mesajul vine la doar câteva săptămâni după ce actrița a luat decizia de a părăsi "Gașca Zurli".

”Mi s-a spus că lumea nu este interesată de Vero Căliman. Și m-a rănit profund. De ce? Pentru că, în adâncul meu, fetița s-a simțit întotdeauna nedorită. Și atunci, am trăit în frică.

Dacă nu voi mai fi fetița care până la urmă și-a câștigat locul, cine voi fi eu? Faptul că ea a reușit să obțină atenție a fost, pentru o perioadă de timp, o alinare și o amorțire, o dorință continuă de a rămâne și de a deveni din ce în ce mai iubită. Și a fost minunat.

Acum, o iau de la capăt, dar cu o altă atitudine. Nu nevoia de acceptare a celorlalți mă trage să demonstrez că merit să exist, ci dorința de a mă convinge pe mine.

Ok, nu toată lumea este interesată sau are nevoie de mine. Dar am o familie și un grup de prieteni care mă iubesc până la lună și înapoi, iar eu nu știu cum să mă bucur de asta, pentru că nu știu cum să mă conving că merit.

Știu că există mulți alții care trec prin asta. Care, aparent, au tot. Dar care nu se au pe ei. Care pleacă în vacanțe exotice, dar nu pot fugi de gândurile de insuficiență. Care au succese profesionale răsunătoare, dar care ajung acasă la un cămin gol și rece, pentru că nu se pot opri din muncă cu gândul că își vor pierde identitatea. Ceva sigur e de făcut, încerc în fiecare zi să mă reeduc, să găsesc o cale spre o pace activă. Voi reuși!”, a scris Vero Căliman pe o rețea socială.

Şi Ionuț Varodi, cel care l-a interpretat pe Bucătărașul Lulu, a dezvăluit că lucrurile nu sunt tocmai ceea ce par a fi în Gașca Zurli, atunci când se sting reflectoarele. Acesta a criticat-o dur pe fondatoarea celebrei trupe de muzică și teatru, Mirela Retegan, pentru că s-ar victimiza. Varodi o acuză pe Retegan că dă dovadă de lipsă de respect, de recunoștință şi apreciere la adresa celor care au muncit atât de mult pentru ea.

”Urăsc nedreptatea, manipularea și victimizarea (când nu e cazul). Îmi provoacă scârbă, greață - rău fizic. În ultimele luni am trăit cu 2 job-uri full time (actor și social media manager) și cu 0 timp liber. Lipsa de respect, recunoștință, apreciere mi-au pus capăt.

La finalul lunii decembrie eram un monstru. Mă trezeam și îmi era rău, toată lumea trăgea de mine și totuși am dus-o la capăt finuț și frumos. La cel mai înalt nivel. Nimeni nu a simțit suprasaturația mea față de tot ce se întâmpla în bucătăria noastră. Pe scurt, am rămas un om profesionist. Job done!

Se știa de mult că lucrurile se schimbă.

Final de ianuarie, depun demisia, o luna preaviz. A lot of time pentru orice! Ca sa pregătești publicul, ca sa anunți ceva, ca să faci orice ai în intenție.

Nu poți să plângi la televizor, radio, podcast și să spui ca ești abandonată și ca așa am ales noi să facem. Nu poți, pentru ca te vede Dumnezeu, pe care îl pomenești non stop pe unde mergi. Sau karma. Sau legea atracției. Numește-o cum vrei. Dar se întoarce într-o zi.

În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze, totul din vina EI.

Atât de tare s-a stricat atmosfera din cauza acestui om, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia! Singura opțiune posibilă. Până în acel punct am fost adus.

Nu are nici o legătură cu vârsta, dorința de a crea o familie, alte priorități în viața și mai ales nu are nici o legătură cu Zurli. Este un proiect în care mi-am pus sufletul, și o mare parte din el a rămas acolo. Dar drumurile noastre au trebuit să se despartă. Asta e tot ce pot să spun.

Nu am vrut să zic nimic. Am făcut un anunț, ca oamenii să știe ca sunt liber pentru colaborări. Nu m-am dus la emisiuni, nu am dat declarații, m-am abținut și am stat cuminte. Dar nu vreau ca bunătatea mea să se mai confunde vreodată cu lașitatea.

Fiecare își trage concluziile mai departe. Să ne vedem cu bine!”, a scris și Ionuț Varodi.

O decizie similară a luat şi Răzvan Marina, cel care îi interpreta pe Truli și pe Tura Vura. Şi el a dat de înțeles că au existat mai multe neînţelegeri înainte să plece din Gașca Zurli.

Sursa: Antena3