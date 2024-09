Harvey Weinstein, transportat de urgenţă la spital pentru o operaţie la inimă

Harvey Weinstein, în vârstă de 72 de ani, a fost transportat duminică seară de la închisoarea Rikers Island din New York la Spitalul Bellevue din Manhattan, a declarat pentru agenţia de presă PA un purtător de cuvânt al avocatului său, Arthur Aidala.



Fostul producător de film a fost transportat la spital după ce a acuzat dureri în piept.



Weinstein ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea în urma unei condamnări pentru viol şi agresiune sexuală în legătură cu un incident din 2013 când a intrat neinvitat în camera de hotel a unei femei, în timpul unui festival de film din Los Angeles.



El a fost condamnat la 16 ani de închisoare în februarie 2023.



În prezent, se află în custodie în complexul penitenciar Rikers Island, în aşteptarea unui nou proces în Manhattan, după ce o condamnare pentru viol din 2020 a fost anulată la începutul acestui an printr-o decizie majoritară a Curţii de Apel din New York.



Weinstein a negat acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală.



El a devenit unul dintre cele mai proeminente personaje ale mişcării #MeToo, care a prins rădăcini în 2017, când numeroase femei au început să facă publice relatări despre presupusul său comportament sexual neadecvat.



În luna iulie, Weinstein a primit îngrijiri medicale în spital după ce a fost diagnosticat cu pneumonie la ambii plămâni şi COVID-19. AGERPRES