Liviu Dragnea se reinventează. Și-a lansat propriul canal de Youtube. Emisiunea i-a adus zeci de mii de vizualizări în câteva ore

El și-a lansat propriul canal de Youtube unde a prezentat prima sa rețetă culinară: mâncarea de fasole galbenă păstăi.

”Bun venit la ”Bucătăria de acasă”! Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea. Ne bucurăm să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, sănătoase”, a explicat acesta.

După ce a condus cu mână de fier cel mai mare partid din România, el a trebuit să renunțe la cariera politică după ce a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive la DGASPC.

Astfel că acum și-a ales o altă cale, cea de influencer. Și-a făcut un blog culinar unde a prezentat deja prima rețetă. Postarea i-a adus zeci de mii de vizualizări și sute de comentarii în numai câteva ore, transmite antena3CNN.

În prezentarea rețetei sale de post și-a exprimat în continuare supărarea la adresa companiilor străine dar și împotriva Protecției Consumatorului.

”Nu mai folosesc demult produse cumpărate din magazin pentru că nu mai am încredere. Pur și simplu nu mai am încredere. Știu că cei de la instituția aia care ar trebui să controleze nu prea au curaj să se ia de ei, nu am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât să ai nevoie de lupă ca să citești ce scrie acolo”, spune fostul politician, care s-a declarat la final încântat de rețeta sa.

Nu este însă prima oară când Liviu Dragnea își arată calitățile de bucătar. Fosa sa iubită, Irina Tănase, posta adesea imagini cu acesta în timp ce gătea.

