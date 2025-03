Jurnalul.ro › Timp liber › Monden › Victorie pentru Mariah Carey! Artista a câștigat procesul privind drepturile de autor asupra hitului său de Crăciun, „All I Want for Christmas is You” Victorie pentru Mariah Carey! Artista a câștigat procesul privind drepturile de autor asupra hitului său de Crăciun, „All I Want for Christmas is You”

Victorie pentru Mariah Carey! Artista a câștigat procesul privind drepturile de autor asupra hitului său de Crăciun, „All I Want for Christmas is You”

Sursa foto: Hepta

Mariah Carey a fost exonerată de încălcarea drepturilor de autor în procesul privind piesa sa de Crăciun din 1994, „All I Want for Christmas is You”, informează BBC.