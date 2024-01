Mircea Badea povestește cum a fost amenințat: „Îmi spuneau că îl vor omorî pe fiu-miu și îmi dădeau adresa exactă”

„Eu am avut amenințări cu moartea, reale, de pe conturi reale, oameni care îmi spuneau că îl vor omorî pe fiu-miu și îmi dădeau adresa exactă. Știau exact unde stau. Am fost la poliția din România, le-am arătat și am depus plângere. Peste un an jumătate m-au mai chemat o dată să mă întrebe dacă îmi mențin plângerea și de atunci nu am mai auzit de ei", a spus Mircea Badea, la Antena 3 CNN.

În ultimul timp, pe rețelele sociale au apărut din ce în ce mai multe postări înșelătoare create cu inteligența artificială, în care apar figuri importante din România care par să promoveze diverse produse sau servicii. Pe o pagină de Facebook de tip fantomă a apărut și un videoclip cu senatorul și medicul Adrian Streinu-Cercel care ar promova un medicament-minune naturist ce rezolvă orice problemă cu articulațiile, fără intervenții chirurgicale, "chiar și la 90 de ani", imaginile fiind trucate.

Prin aceeași situație, a trecut și ministrul Energiei, Sebastian Bruduja. Pe Internet a apărut un videoclip editat în care imaginea şi vocea ministrului sunt folosite pentru a promova o falsă schemă de investiţii. Acesta a depus o plângere penală pentru tentativă de înşelăciune pe Internet de tip deepfake.