Ozana Barabancea și-a făcut cadou de Anul Nou o...jucărie specială

"Sincer, pentru 2023 mi-am cumpărat o jucărie pe care o voi cerceta de Anul Nou. N-o să petrec, o să descopăr un iPad care compune, de fapt, pot să scrii muzică și pentru că anul acesta a fost pentru prima oară când am compus muzică, un colind, mi-am propus ca în 2023 să compun mult mai multe piese și am nevoie de ajutor.

Și mi-am luat o jucărie destul de complexă și împreună cu fiica mea o să rămânem acasă să descoperim ce se va întâmpla", a mărturisit artista.

Potrivit antena3.ro, Ozana Barabancea a transmis și un mesaj tuturor românilor cu ocazia trecerii în noul an:

"Sărbători binecuvântate și un An Nou minunat. Dumnezeu să binecuvânteze România!"

Ozana Barabancea