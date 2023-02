Pamela Anderson își surprinde din nou fanii. A pozat nud la 55 de ani

Vedeta apare întinsă pe o canapea ablă, acoperită doar de extensii foarte lungi de păr blond. Întrt-o altă fotografie poartă o rochie neagră din tricot și linge un geam, scrie Daily Mail. Iar într-o altă imagine, starul din Baywatch este îmbrăcată într-un trench alb, cu mănuși de box.

Iar într-o altă fotografie, starul din Baywatch poartă un trench alb și are o pereche de mănuși de box.

În ședința foto realizată pentru Interview Magazine, vedeta vorbește despre două mari proiecte ale sale, cartea “Love, Pamela” și documentarul “Pamela, A Love Story”. Pelicula prezintă povestea unei fete simple, dintr-un orășel de provincie, care devine sex-simbol. Ea a mai povestit că i-a fost „rău de stomac” cu privire la cele două proiecte, a vorbit despre cum unul dintre fiii ei era să fie răpit și despre comentariile ei controversate #MeToo.

"She is honest, funny, and extremely Canadian: that rare celebrity to emerge from the disorienting labyrinth of fame knowing herself more, rather than less." Ronan Farrow in conversation with Pamela Anderson From our upcoming March 2023 issue.https://t.co/U9cGPQW71X