Cine a fost Sergiu Nicolaescu? Omul din spatele platourilor de filmare. Iubiri, căsătorii, regrete

Cel mai prolific regizor român, cu 54 de filme, 27 de coproducții și peste un miliard de spectatori, el a fost și un bărbat șarmant, cu succes la sexul frumos.

Deși a fost căsătorit de trei ori și a avut numeroase iubite, el povestea că iubirea vieții sale a venit târziu, când avea 66 de ani. Dana Nicolaescu era cu 46 de ani mai tânără și i-a devenit soție în 2005, scrie viva.ro.

Despre viața sa sentimentală, celebrul regizor mărturisea că nu s-a implicat prea mult.

„În privința numărului nu discut, dar pentru mine a fost un sport. Acum îmi pare rău”, spunea acesta.

Pe unele le-a iubit totuși, în felul său.

„Le-am respectat pe toate femeile din viaţa mea, chiar dacă de iubit n-am iubit decât câteva. Le-am iubit pentru frumuseţea, misterul, independenţa lor, le-am iubit pentru că mă iubeau", afirma Sergiu Nicolaescu.

Una dintre marile sale iubiri a fost actrița Ileana Popovici. Au colaborat mult timp profesional și au format un cuplu timp de 8 ani dar nu s-au căsătorit.

Sergiu Nicolaescu mărturisea „Îmi plac cele tinere".

Prima soție era coafeză. S-au căsătorit când regizorul avea doar 24 de ani și a luat-o de nevastă datorită frumuseții ei. După câteva luni au divorțat. Ea era însărcinată și au decis să nu devină părinți.

Scenografa Gabriela Nicolaescu a fost cea de-a doua soție, când acesta acea 50 de ani. Relația lor a durat circa un deceniu. Au colaborat și la filme, dar au rămas prieteni și după divorț.

A urmat apoi relația de dragoste cu Ileana Popovici.

Însă regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu nu s-a oprit aici. La 66 d e ani s-a căsătorit din nou.

„Acum sunt cu Dana, o fată cu 46 de ani mai tânără”, spunea el. Relația lor a început când ea avea doar 16 ani. Au colaborat și profesional, Dana devenind producător de film.

„Repeta rolul cu ea. Și acasă repeta rolul cu Dana. La „Supraviețuitorul” era tot timpul pe platou, chiar dacă nu era producția lor, ci era a Media Pro-ului. De exemplu, la „Ultimul corupt”, Dana venea la probele cu actorii, la probele de lucru, de costume, ne sfătuiam cu ea, și ea, și Sergiu. Avea foarte mare încredere în Dana. În ultima parte a vieții regreta că nu are un copil”, spunea scenograful Radu Corciova.

Sergiu Nicolaescu și-a dedicat viața filmului și nu a avut niciodată copii.

„Pentru mine n-a existat altceva în viaţă decât filmul. Am reuşit în film, n-am reuşit în viaţa personală”, afirma acesta.

Într-adevăr, spre sfârșitul vieții și-a regretat decizia.

„Mi-ar fi plăcut să am cinci-sase copii, mă rog… n-am avut… Am o mare admiraţie faţă de familiile care au făcut şi au crescut copii. Nu am căutat să mă realizez printr-o dragoste mare. Câti bărbati pot afirma că au întâlnit dragostea vieţii lor? Îndrăgosteala e una, iubirea, cu totul altceva. Iubirea nu-i distracţie şi nici voluptate, ci un angajament statornic şi o devotiune veşnică", spunea Sergiu Nicolaescu, într-un interviu din 2002.

