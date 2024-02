Taylor Swift și Travis Kelce: Întâlniri secrete pe stadioane dezvăluite de un antrenor

Dave Merritt, antrenorul echipei Chiefs, a vorbit despre relația celor doi în cadrul podcastului "The Sports Shop With Reese and K-Mac". A spus că Swift a mers pe stadioanele unde juca Kelce.

"Ea venea pe stadioane fără ca oamenii să știe cu adevărat până când camera de filmat a pus reflectorul pe ei", a spus Merritt, conform Business Insider.

În ciuda reacțiilor negative cu care s-a confruntat Swift pentru că a fost prezentată prea des pe ecran la meciurile NFL, Merritt crede că a avut o influență pozitivă asupra echipei și chiar a numit-o parte din "familia" Chiefs.

Într-un interviu acordat în decembrie 2023 pentru Time, cântăreața a spus că ea și Kelce erau împreună oficial în momentul în care a participat la primul meci în septembrie.

"Când m-am dus la primul meci, eram deja un cuplu", a declarat Swift.

În același interviu, Swift a spus că ea și Kelce "au avut o perioadă semnificativă de timp de care nu știa nimeni", ceea ce le-a dat șansa de a se cunoaște.

(sursa: Mediafax)