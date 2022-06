Recitaluri folk, în weekend, în Parcul IOR, la evenimentul 'Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş'

​​​​​​Sâmbătă vor urca pe scenă, începând cu ora 18,00 şi până la 21,00, Marius Matache Trio, Dinu Olăraşu, Berti Barbera & Nicu Patoi, Maria Gheorghiu & Radu Graţianu, Mike Godoroja & the Blue Spirit, Alifantis &ZAN, Iris - Cristi Minculescu şi Valter & Boro (electric).

Duminică, de la ora 18,00, vor interpreta muzică folk Paul Tihan, Marius Baţu, Zoia Alecu, Ilie Stepan & Horea Crişovan, Mircea Vintilă & Brambura, Alina Manole (Cvartet), Ducu Bertzi & friends, Mircea Baniciu. În acest an, evenimentul are integrat un moment de remember Victor Socaciu.

Evenimentul "Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş" reprezintă una dintre manifestările cultural-artistice iniţiate de Primăria Sectorului 3 în 2013, care, după cele şapte ediţii, a devenit un reper al manifestărilor culturale ale Bucureştiului. Uneşte artiştii şi publicul în dragostea şi preţuirea pentru un simbol unic în cultura noastră, Florian Pittiş, "un uomo universale" al României, spun reprezentanţii autorităţii locale.



"Moţu Pittiş a sădit în sufletele românilor dorinţa de libertate, de cunoaştere. A fost un vizionar care a inspirat generaţii întregi de tineri şi continuă să o facă, deoarece moştenirea pe care ne-a lăsat-o este atemporală. Evenimentul 'Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş' îşi propune să aducă în fiecare an în faţa mai vechilor sau mai tinerelor generaţii în blue-jeans lecţiile de cultură, de poezie, de teatru, de literatură şi de muzică bună pe care Florian Pittiş le-a oferit", transmit organizatorii.