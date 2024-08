10 alegeri de viață pe care le vei regreta în următorul deceniu

Iată 10 alegeri de viață care duc, în cele din urmă, la acea expresie de regret, și cum să le ocolești într-o zi obișnuită:

1. Purtarea unei măști pentru a-i impresiona pe ceilalți

Dacă chipul pe care îl arăți mereu lumii este o mască, într-o zi nu va mai fi nimic sub ea. Atunci când petreci prea mult timp concentrându-te asupra percepției tuturor celorlalți despre tine sau cine își doresc toți ceilalți să fii, în cele din urmă uiți cine ești cu adevărat. Deci nu te teme de judecățile altora; știi în inima ta cine ești și ce este adevărat pentru tine. Nu trebuie să fii perfect pentru a impresiona și inspira oamenii. Lasă-i să fie impresionați și inspirați de felul în care te descurci cu imperfecțiunile tale.

2. Păstrarea companiei negative

Nu lăsa pe cineva care are o atitudine proastă să te influențeze. Nu-l lăsa să ajungă la tine. Fă un pas inapoi. Distanțarea de cei care aduc vibrații negative sau energie nesănătoasă este îngrijirea de sine. Retragerea din situațiile în care te simți neapreciat sau nerespectat este îngrijirea de sine. Alege să-ți onorezi sentimentele și limitele. Când îți amintești că a ține companie constantă cu oamenii negativi este o alegere, nu o obligație, vei alege compasiunea în loc de furie, generozitatea în loc de lăcomie și răbdarea în loc de anxietate.

3. Egoism

O viață plină de fapte iubitoare și caracter bun este cea mai bună alegere. Cei cărora le-ai inspirat și cărora le-ai împărtășit dragostea își vor aminti cum i-ai făcut să se simtă mult după ce ai plecat. Așa că sculptează-ți numele pe inimi, nu pe piatră. Ceea ce ai făcut singur pentru tine moare odată cu tine; ceea ce ai făcut pentru alții și lume, rămâne.

4. Evitarea schimbării și a creșterii

Dacă vrei să-ți cunoști trecutul, privește la condițiile tale prezente. Dacă vrei să-ți cunoști viitorul, analizează acțiunile tale prezente. Trebuie să renunți la vechi pentru a face loc noului; Vechea cale a dispărut, să nu se mai întoarcă niciodată. Dacă recunoști acest lucru chiar și iei măsuri pentru a o rezolva, te vei poziționa pentru un progres real și de durată.

5. Îi lași pe alții să-ți creeze obiectivele și visele pentru tine

Cea mai mare provocare în viață este să descoperi cine ești; al doilea cel mai important este să fii fericit cu ceea ce găsești. O mare parte din aceasta este decizia ta de a rămâne fidel propriilor obiective și vise în fiecare zi. Există oameni care nu sunt de acord cu tine? Bun. Înseamnă că rămâi pe picioarele tale și mergi pe propriul tău drum. Uneori vei face lucruri considerate nebunești de alții, dar când te surprinzi că pierzi cu entuziasm noțiunea timpului, atunci vei ști că faci lucrurile bine.

6. Renunți când lucrurile devin grele

Nu există eșecuri, doar rezultate. Chiar dacă lucrurile nu se desfășoară așa cum te-ai așteptat, nu te descuraja și nu renunța. Învață ce poți și mergi mai departe. Cel care continuă să avanseze câte un pas va câștiga în final. Pentru că bătălia este întotdeauna câștigată cu mult înainte de victoria finală. Este un proces care are loc cu pași mici, decizii și acțiuni care se construiesc treptat și, în cele din urmă, conduc la acel moment de triumf.

7. Încercarea de a gestiona fiecare lucru mic

Viața ar trebui trăită, nu sugrumată. Uneori trebuie să te relaxezi și să lași viața să se întâmple fără griji necontenite. Învață să eliberezi puțin înainte de a strânge prea tare. Respiră adânc. Când praful se așează și poți vedea din nou pădurea de copaci, fă următorul pas înainte. Nu trebuie să știi exact unde te vei îndrepta. Totul în viață este în ordine perfectă, indiferent dacă îl înțelegi încă sau nu. Este nevoie doar de ceva timp pentru a conecta toate punctele.

8. Te mulțumești cu mai puțin decât meriți

Fii suficient de puternic pentru a da drumul și suficient de înțelept pentru a aștepta ceea ce meriți. Uneori trebuie să fii doborât mai jos decât ai fost vreodată pentru a te ridica mai sus decât ai fost vreodată înainte. Uneori, ochii tăi trebuie să fie spălați de lacrimi, astfel încât să poți vedea din nou posibilitățile din fața ta.

9. Amânare

Problema este că mereu crezi că ai mai mult timp decât ai. Dar într-o zi te vei trezi și nu vei mai avea timp să lucrezi la lucrurile pe care ți-ai dorit întotdeauna să le faci. Astfel că fie nu vei fi atins obiectivele pe care ți le-ai propus, fie vei avea o listă de scuze de ce nu ai făcut-o.

10. Lene și pretenții

Lumea nu-ți datorează nimic, tu îi datorezi lumii ceva. Așa că nu mai visa cu ochii deschiși și începe să faci. Asumă-ți întreaga responsabilitate pentru viața ta - preia controlul asupra următorului tău pas. Ești important și este nevoie de tine. Este prea târziu să stai și să aștepți ca cineva să facă ceva într-o zi. Într-o zi este acum; persoana de care lumea are nevoie ești tu.

Cum să renunți treptat la vechile regrete

Ce se întâmplă dacă a deja regrete?

Fără îndoială, sentimentele de regret se strecoară în mintea noastră. De multe ori regretăm lucrurile, pur și simplu pentru că ne facem griji că ar fi trebuit să luăm decizii diferite în trecut. Ar fi trebuit să facem o treabă mai bună, dar nu am făcut-o. Ar fi trebuit să dăm o nouă șansă unei relații, dar nu am făcut-o. Ar fi trebuit să începem acea afacere, dar nu am...

Comparăm rezultatele reale ale deciziilor noastre anterioare cu o fantezie ideală despre cum „ar trebui” să fie lucrurile. Desigur, problema este că nu putem schimba acele decizii pentru că nu putem schimba trecutul. Cu toate acestea, rezistăm în mod subconștient acestei realități - continuăm să analizăm și să comparăm realitatea neschimbată cu fantezia noastră ideală până când pierdem mult timp și energie.

De ce nu putem lăsa toate idealurile și fanteziile noastre să plece?

Pentru că ne identificăm personal cu aceste idealuri și fantezii. Cu toții avem această viziune în mintea noastră despre cine suntem – intențiile noastre bune, inteligența noastră, impactul nostru social, etc. Și luăm cele mai bune decizii, desigur, pentru că din nou, în general, avem bune intenții. Chiar dacă te lupți cu probleme profunde legate de stima de sine, probabil că te identifici cu tine însuți ca fiind o ființă umană decentă și respectuoasă.

Și atunci când cineva spune ceva despre noi care contrazice viziunea despre noi înșine, cu care ne identificăm – ne insultă intențiile, inteligența, statutul nostru, etc. – ne simțim jigniți. Ne simțim atacați personal și ne este greu să lăsăm drumul.

Ceva foarte asemănător se întâmplă atunci când credem că am făcut ceva – am făcut o greșeală – care contrazice aceeași viziune despre noi înșine cu care ne identificăm. În unele cazuri ne reproșăm că am făcut greșeala: „Cum am putut face asta?” noi gândim. „De ce nu aș fi putut să fiu mai inteligent și să iau o decizie mai bună?” Și din nou, ne este greu să lăsăm trecutul - ne este greu să ne înțelegem faptul că nu suntem întotdeauna la fel de buni ca viziunea pe care o avem despre noi înșine.

Pe scurt, idealurile și fanteziile noastre despre noi înșine tind să ne provoace multă nefericire.

Cheia este să exersezi treptat pentru a renunța la aceste idealuri și fantezii și să te concentrezi, în schimb, pe a profita la maximum de realitate. Adevărul trebuie îmbrățișat...

Fiecare decizie proastă pe care am luat-o în trecut este luată - niciuna dintre ele nu poate fi schimbată. Și, de fapt, există și ceva bun în fiecare dintre acele decizii proaste, dacă alegem să le vedem.

Doar posibilitatea de a lua o decizie este un cadou, la fel cum este să te trezești dimineața și să poți învăța, și să crești din experiențele noastre ample de viață.

Nu suntem de fapt ceea ce ne imaginăm a fi, cel puțin nu întotdeauna. Suntem oameni și, prin urmare, suntem cu mai multe straturi și imperfecți. Facem lucruri bune, greșim, dăm înapoi, suntem egoiști, suntem sinceri și spunem minciuni albe uneori. Chiar și atunci când facem tot posibilul, suntem predispuși să alunecăm. Și, odată ce îmbrățișăm acest lucru și ne simțim confortabil cu umanitatea noastră, luarea unei decizii proaste tinde să intre în conflict mult mai puțin cu noua noastră viziune, mai flexibilă (și mai precisă) despre noi înșine, potrivit marcandangel.com.

Desigur, toate acestea sunt mai ușor de spus decât de făcut, dar ori de câte ori te simți obsedat și regretând o decizie din trecut, poți:

1) să recunoști că te încadrezi în acest tipar,

2) să realizezi că există un ideal sau o fantezie pe care o ai - compară-ți deciziile și pe tine însuți

3) exersează să renunți la acest ideal sau fantezie și îmbrățișează realitatea din momentul prezent.