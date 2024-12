7 lucruri pe care bărbații le doresc de la prietenele și soțiile lor

Iată 7 lucruri pe care bărbații și-ar dori ca soțiile și prietenele lor să le facă mai des:

1. Îngrijește-l

Femeile ar putea avea un avantaj biologic în această privință, cu dozele lor mai mari de estrogen și oxitocină, numite adesea hormonii„mamă”.

Un grup de femei de știință de la UCLA a etichetat această trăsătură „îndrăznește și împrietenește-te,” în 2000, când au observat modul în care oamenii au răspuns la stres.

Când studiul lor s-a confruntat cu o criză de finanțare, bărbații aveau tendința să se izoleze, în timp ce femeile se adunau pentru a bea cafeaua și a se încuraja reciproc.

Indiferent de sex, îngrijirea celorlalți este o componentă critică în construirea și menținerea relațiilor sănătoase. A oferi și a primi îngrijire și sprijin este un mare plus, nu un dezavantaj.

2. Permite-i sa fie vulnerabil

Femeile au fost crescute în mod tradițional să-și exprime sentimentele, apoi sunt etichetate ca „isterice” sau „suprasensibile” atunci când o fac, în timp ce bărbații au fost instruiți să le ascundă.

Nimeni nu câștigă cu acest model. Datorită psihologului Daniel Goleman, există acum o nouă paradigmă pentru „inteligența emoțională”, care descrie cum să îți examinezi emoțiile și apoi să folosești acele informații pentru a-ți ghida gândirea și comportamentul.

Este timpul să alungăm ideea că a fi stoic este un punct forte și să considerăm vulnerabilitatea și transparența importante.

3. Vezi partea lui a poveștii

Îmi place să combin concepte aparent opuse. Ce zici să fii un războinic plin de compasiune? Asta înseamnă că nu ți-e frică să arăți empatie sau să-ți imaginezi cum te simți să fii în pielea altcuiva.

Poți arăta toate trăsăturile pozitive ale unui războinic - putere, curaj, încredere, disciplină - dar poți fi totuși cu inimă caldă, simpatic și grijuliu.

„Dragostea și compasiunea sunt nevoi, nu lux. Fără ele, omenirea nu poate supraviețui”, a spus Dalai Lama.

4. Alege-ți bătăliile

Să lămurim acest lucru: blândețea nu este o slăbiciune. În schimb, gândește-te la ea ca la o sursă secretă de energie.

Câți oameni cunoști care obțin exact ceea ce își doresc pentru că emană calm, bunătate și gentilețe, dar au un miez de oțel? Ei nu sunt năpăstuiți.

„Omorâți-i cu bunătate” este una dintre frazele cunoscute, la fel și „Atragi mai multe muște cu miere decât cu oțet”.

A fi blând necesită putere.

5. Simte-i starea emoțională

Intuiția este una dintre acele calități care au fost atribuite în mod flagrant femeilor, numită chiar „intuiția femeilor”.

În lucrarea sa fundamentală, Toward a New Psychology of Women, psihologul Jean Baker Miller a descris-o ca fiind necesitatea ca „oricine se află într-o poziție subordonată [adică femeile] să învețe să... fie în acord cu vicisitudinile dispoziției, plăcerii și nemulțumirea grupului dominant [adică bărbații]”.

Abilitatea de a simți starea emoțională a altei persoane, de a răspunde mai degrabă din instinct decât din logică, și de a-ți baza răspunsul pe sentimente mai degrabă decât pe fapte este cu adevărat un dar.

6. Lasă-l să aibă grijă de tine

Capacitatea de a se conecta în mod semnificativ cu ceilalți și de a stabili relații sănătoase și durabile este fundamentul oricărui sistem uman.

În primele societăți de vânători/culegători, femeile aveau responsabilitatea construirii comunităților și a hrănirii clanului, în timp ce bărbații le apărau.

Cu siguranță, acea mentalitate tradițională există și astăzi, dar din ce în ce mai mult bărbații sunt implicați în dezvoltarea „abilităților de relație” prin programe precum Institutul Sterling sau Institutul Gottman.

Să eliminăm arhetipul cowboy singuratic și să îmbrățișăm puterea conexiunii. Indiferent cât de puternică și independentă este zeița ta interioară, ea va avea întotdeauna nevoie de puțin ajutor de la prietenii ei.

7. Cere-i părerea înainte de a lua decizii

Modelul „comandă și control” de conducere se aplică, fără succes, în organizații și famili.

Se bazează pe o strategie militară tradițională care plasează o persoană la comandă, care cere respect și ascultare, fără contribuție sau sugestie. Din ce în ce mai mulți lideri de afaceri recunosc că aceasta nu este o paradigmă viabilă pentru succes, ci alungă angajații valoroși.

Intră în calitățile feminine de cooperare și colaborare.

Dacă te deschizi către relații puternice și semnificative, trebuie să fii dispus să fii vulnerabil, empatic, grijuliu și amabil, și să ai încredere în intuiția ta, potrivit yourtango.com.