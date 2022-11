Un reporter TV din Chile a fost jefuit, în timpul unei transmisiuni în direct, de către un hoț mai puțin obișnuit!

În timp ce comenta o informație despre spargerea unei locuințe, papagalul s-a cocoțat pe umărul reporterului, după care i-a scos casca din urechea stângă și și-a luat zborul, scrie dailymail.

Nicolas Krum i-a făcut semn cameramanului să filmeze acest oaspete neașteptat, care se așezase pe umărul său. Însă papagalul nu a vrut doar să se odihnească și, într-o fracțiune de secundă, a smuls casca din urechea reporterului.

Uluit, jurnalistul a încercat să își recupereze obiectul furat dar pasărea a fost mai rapidă și a dispărut. Krum s-a întors spre cameră și a exclamat „Tocmai mi-a luat casca!”

„Papagalul ne urmărea de pe balustradele din apropiere și cred că i-au atras atenția căștile mele, pentru că îl putem vedea uitându-se la ele cu coada ochiului înainte să treacă la acțiune. A trebuit să continui să vorbesc pentru că eram în mijlocul unei transmisiuni în direct. Chiar în momentul în care am încercat să mă asigur că operatorul a văzut papagalul, pasărea mi-a luat casca. Nu am vurt să fac pe loc vreun comentariu deoarece vorbeam despre un subiect sensibil, o spargere dintr-o locuință, și am considerat că cel mai prudent lucru era să continui emisiunea”, a povestit reporterul.

Cameramanul a reușit ulterior să recupereze căștile., găsindu-le pe iarbă, lângă o clădire din apropiere.

Însă acesta nu este un caz singular. Un papagal a aterizat pe umărul reporterei TV Britney Klein în martie 2016, când aceasta filma o emisiune pentru Nine News din Australia.

Videoclipul a devenit viral pentru că, uitând că se pregătea să transmită, aceasta a înjurat în direct, înainte de a striga la operator „Dă-l de pe mine!”