Vremea poate fi prezisă şi în baza pozelor de pe Facebook. Explicaţii ştiinţifice

YouTube-ul ne arată că cele mai căutate lucruri în momentul de faţă sunt cele legate de cum să facem ceva. Cum să hrănim pisicii cu biberonul, cum să montăm un bec, cum să scoatem pete şi aşa mai departe. Dar există şi cărţi pentru asta, una dintre ele, recent apărută. Pentru orice lucru pe care vrei să-l faci există o metodă corectă, o metodă greșită și una atât de monumental de complexă, de excesivă și de nerecomandabilă, încât nimeni n-ar încerca-o vreodată. How To este un ghid pentru cea de-a treia abordare. Debordează de sfaturi perfect imposibil de pus în practică, pentru orice: de la cum să faci un avion să aterizeze și până la cum să sapi o groapă. Randall Munroe îți explică modul în care poți prezice vremea pe baza pixelilor din pozele de pe Facebook. Te învață cum să-ți dai seama dacă ești din generația baby boomer a anilor ’50-’60 sau un puștan al anilor ’90, măsurându-ți gradul de radioactivitate din dinți. Îți dă indicii cum să-ți faci un selfie cu telescopul, să traversezi un râu făcându-l să fiarbă până se evaporă și să-ți alimentezi casa cu energie distrugând țesătura spațiu-timp. Iar dacă vrei să te descotorosești de cartea lui după ce ai citit-o, trece în revistă toate opțiunile de eliminare adecvată, inclusiv dizolvarea în apa oceanului, transformarea în vapori, folosindu-te de plăcile tectonice ca s-o împingi pe sub mantaua care îmbracă miezul Pământului, sau lansarea acesteia cu o rachetă spre Soare. Randall Munroe explorează cele mai complicate metode de a îndeplini sarcini simple, dar nu se mulțumește să facă totul cât mai dificil pentru el însuși și pentru cititorii lui. Plină de infografice deștepte și de ilustrații amuzante, How To este un mod încântător de a-ți suci mintea în toate direcțiile, ca să înțelegi mai bine știința și tehnologia de la baza lucrurilor pe care le facem în viața de zi cu zi.

Într-o perioadă în care se vorbeşte mult despre drepturi, egalitate şi discriminare, e important să ştim cum să combatem o persoană care are tendinţe rasiste. Rasele umane nu sunt o realitate biologică. Rasismul se hrănește din neștiința noastră. Pseudoștiința rasistă s-a răspândit atât de mult încât e greu de observat. Dar efectele sale toxice asupra societății sunt evidente: încurajează naționalismul, ațâță ura, pune în pericol vieți și otrăvește discuțiile pe orice temă, de la sport la inteligență. Până și cei cu intenții bune repetă stereotipuri „dovedite științific”, pentru că genetica de ultimă generație este greu de înțeles... și mult prea ușor de distorsionat. În mod paradoxal, concepțiile acestea greșite se înmulțesc chiar într-o epocă în care oamenii de știință fac descoperiri fără precedent în genetica umană, descoperiri care, odată înțelese corect, reprezintă dovezi puternice împotriva rasismului. Niciodată nu am știut mai bine cine suntem și de unde venim și totuși ducem o dureroasă lipsă de astfel de informații în discuțiile informale despre rasă. Cum să combați un rasist demontează ferm ideile perimate despre rasele umane, evidențiind ce poate și ce nu poate genetica modernă să ne spună despre diferențele dintre oameni. Acum știm că vechile categorii rasiale care încă ne dezbină nu corespund cu diferențele genetice observabile. De fapt, deosebirile dintre noi sunt atât de mărunte încât, mai mult decât orice, servesc drept dovadă a umanității noastre comune.

Te aud. Relaţii mai bune, oameni mai fericiţi este despre conectare. Ți s-a întâmplat și ție de nenumărate ori, probabil, ca oricărui om de pe planeta aceasta, să încerci să-ți spui ofurile în fața unui prieten… și tot ce ai primit în schimb a fost: „Lasă, o să treacă!”. Sau bucuria dată de rezultatul la vreun examen ți-a fost rapid dezumflată de remarca mamei: „Bravo, dar cine a mai luat 10?”. Când tot ce voiai era să fii auzit… Te aud îți propune o metodă simplă, la obiect, prin care să validezi ceea ce îți spune interlocutorul tău. Are numeroase exemple și exerciții, care te ajută să înțelegi cum să abordezi discuțiile și relațiile cu cei din jurul tău, fie ei parteneri de viață, copii, colegi, prieteni sau doar cunoscuți. Și câștigul va fi de ambele părți: a celui care se simte auzit și a ta, posesorul acestei baghete magice relaționale.

Şi pentru că tot începe şcoala, o recomandare pentru a ne ajuta copiii. Presiunile la care sunt supuși copiii din ziua de azi sunt fără precedent, de unde și numeroasele probleme de sănătate mintală care debutează la vârste tot mai fragede. În acest context, mulți părinți se întreabă: Cum ar trebui să mă port cu copilul meu care dă semne de anxietate, de ADHD, de anorexie sau de dependență de jocuri video? Cum pot să-l împiedic să-și facă singur rău? A dezvoltat oare un comportament nesănătos și abuziv cu privire la alcool, țigări, droguri sau dispozitive digitale? Cartea vizează, în același timp, modul în care părintele are de lucrat cu propria furie, vinovăție sau rușine, dar și genul de relaționare părinte-copil, care poate să-l ajute pe cel din urmă să-și dezvolte inteligența emoțională și autoreglarea afectivă, reziliența și grija față de propria-i persoană, stima de sine și puterea de a spune „nu”.