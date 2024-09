Cand si de ce ar trebui sa vizitezi o clinica de kinetoterapie pentru dureri de spate?

Totusi, ce e de facut in astfel de situatii si cand este este cazul sa iti faci griji si chiar sa ceri ajutorul specialistilor de la o clinica kinetoterapie? Problemele aparute din cauza sedentarismului pot fi prevenite sau tratate - iata ce trebuie sa stii!

Ce faci cand incepe durerea?

Primul lucru pe care il poti face atunci cand incepi sa simti disconfort si cand observi ca iti este mai greu sa te misti este sa te ridici de la calculator, sa te intinzi si sa iti misti corpul.

In astfel de situatii, miscarea este cea mai buna forma de preventie. Poti incepe cu exercitii simple si cu intinderi care sa te ajute sa elimini tensiunea din muschi si sa iti imbunatatesti circulatia sangelui.

Insa, daca observi ca durerea persista si ca nu trece dupa mai multe zile de activitate, poate chiar devine mai intensa, e timpul sa iei in considerare o vizita la o clinica de kinetoterapie.

Cand e momentul sa ceri ajutorul si sa mergi la un cabinet de kinetoterapie?

Nu e nevoie sa astepti pana cand durerea devine insuportabila pentru a cere ajutorul unui specialist. Daca ai dureri de spate care persista de cateva saptamani sau daca simti ca durerile iti afecteaza activitatile zilnice, ar trebui sa te gandesti serios sa vizitezi o clinica de kinetoterapie.

Kinetoterapia nu inseamna doar exercitii fizice. Este un mod de a trata durerea prin miscare controlata si prin tehnici speciale care te ajuta sa-ti recapeti mobilitatea si sa reduci durerea. La o clinica de kinetoterapie, specialistii vor crea un plan personalizat pentru tine. Acestia vor lua in considerare stilul tau de viata, nivelul de activitate fizica si tipul de durere pe care o experimentezi.

Exercitiile recomandate la o clinica de kinetoterapie sunt gandite pentru a intari muschii spatelui si ai abdomenului, ceea ce va reduce presiunea pe coloana vertebrala. In plus, tehnicile de relaxare musculara si mobilizare articulara te pot ajuta sa te simti mai bine si sa previi alte episoade neplacute in viitor.

Cand sa nu amani vizita la specialist?

Daca durerea de spate este insotita de alte simptome, cum ar fi amorteala, slabiciunea musculara sau dureri care coboara pe picior, nu mai amana vizita la o clinica de kinetoterapie. Acestea pot fi semne ale unor afectiuni mai grave, cum ar fi o hernie de disc, care necesita atentie imediata.

Totodata, daca ai avut un accident sau o cadere si durerea de spate a aparut imediat dupa, e important sa consulti un specialist cat mai curand. Specialistii vor evalua starea ta si iti vor recomanda tratamentul adecvat pentru a preveni complicatiile pe termen lung.

Durerile de spate nu sunt de neglijat, mai ales cand petreci mult timp la calculator. Daca simti ca disconfortul persista, clinica AtleticoKinetic din Bucuresti este locul potrivit pentru tine. Echipa de specialisti te poate ajuta sa-ti recapeti mobilitatea si sa scapi de durere. Nu amana si programeaza o consultatie!