Efectele benefice ale ceaiului de pin asupra sănătății

Acestea pot oferi o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv consumate în formă lichidă.

Termenul de pin cuprinde aproximativ 120 de specii diferite de conifere care se încadrează în familia Pinaceae. În ceea ce privește utilizarea în medicina alternativă, acele de pin, conurile, coaja și rășina prezintă o gamă largă de potențiale efecte medicinale.

Uleiul esențial de pin asigură mai multe întrebuințări medicinale, în timp ce scoarța interioară poate fi uscată pentru consum. În general, arborele se poate utiliza pentru tratarea a diferite afecțiuni datorită compoziției bogate în substanțe nutritive.

Acele de pin pot fi folosite la prepararea ceaiului și pot oferi mai multe calități, ce pot sprijini sănătatea generală a organismului. Polenul pinului se poate întrebuința sub formă de pulbere și poate fi inclus în băuturi sau produse de panificație. Totodată, rășina poate fi eficientă pentru îngrijirea pielii și tratarea rănilor.

Totuși, dacă vrei să-l consumi, este indicat să ceri sfatul medicului în cazul în care urmezi un tratament. De asemenea, este indicat ca femeile însărcinate să-l evite.

Pinul are un conținut ridicat de antioxidanți, care pot proteja împotriva bolilor și pot întări imunitatea. Extractul de polen conține compuși puternici antiinflamatori. În plus, extractele din scoarță de pin au flavangenol, un tip de antioxidant foarte puternic, și ar putea stimula efectul vitaminei C și al altor antioxidanți din alimentele consumate, conform Organic Facts.

Proprietățile medicinale ale ceaiului de pin pot susține sănătatea ochilor. Ceaiul de pin poate oferi concentrații de vitamina A și vitamina C, două substanțe nutritive esențiale, care pot ajuta la îmbunătățirea vederii. Mai mult, extractul de scoarță poate menține sănătatea ochilor. Acesta poate fi util pentru tratarea complicațiilor precum retinopatia diabetică, o afecțiune progresivă în care retina se deteriorează treptat.

Extractul din scoarță de pin ar putea îmbunătăți circulația sângelui. Acesta poate fi util în tratarea trombozei, o afecțiune în care sângele începe să se coaguleze în sistemul circulator. Extractul din ace de pin poate scădea colesterolul din sânge.

Proprietățile medicinale ale ceaiului de pin pot influența îmbătrânirea corpului uman. Unele dintre moleculele din acele de pin se pot lega de un anumit receptor care afectează metabolismul. De asemenea, acest receptor poate avea efecte eficiente împotriva procesului de îmbătrânire, potrivit WebMD. Totodată, compoziția sa de antioxidanți poate lupta împotriva stresului oxidativ, un alt factor care are efecte negative asupra celulelor.

Vitamina A susține vederea și poate preveni efectele dăunătoare ale stresului oxidativ de la nivelul pielii. Astfel, poate contribui la menținerea unui aspect tânăr al pielii, fără riduri, prin eliminarea radicalilor liberi.

De asemenea, vitamina C are un rol în accelerarea procesului de vindecare, în timp ce vitamina A poate reduce aspectul petelor și cicatricilor, chiar și al celor determinate de afecțiuni ale pielii precum acneea. Ambele vitamine pot asigura luciu șuvițelor și pot preveni căderea părului și mătreața.

În același timp, poți consuma fructe uscate pentru sănătatea pielii. Acestea pot îmbunătăți aspectul fizic și pot diminua riscul de apariție a bolilor dermatologice.

Ceaiului din ace de pin poate contribui la tratarea afecțiunilor respiratorii, cum ar fi inflamația tractului respirator, tusea și durerile de gât. Acesta poate fi folosit ca decongestionant nazal, fiind printre proprietățile medicinale ale ceaiului de pin. Extractul de scoarță poate fi utilizat pentru a trata bolile pulmonare obstructive cronice induse de fumat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹