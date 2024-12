Atenție la procedurile cosmetice. Care sunt riscurile mezoterapiei

Mezoterapia se practică de mai mult timp și presupune injecarea unor substanțe sub ochi. Procedura presupune folosirera unor ace mici pentru a injecta un amestec lichid de vitamine și minerale sub piele, cu scopul a netezi și strânge ridurile și a reduce grăsimea, în efortul de a alunga pungile de sub ochi.

Pericolul mezoterapiei

Mezoterapia există de zeci de ani în alte țări dar a crescut în popularitate în ultimii ani, în SUA. Este populară și pe mâini și stomac.

Însă este important să știi că procedura lasă mici umflături ridicate sub piele imediat după injectare, dându-i un aspect de fagure de miere înainte de a se stabiliza. Se spune că ce care au apelat la mezoterapie au un aspect „reptilian” imediat după injecții. Acesta este , un efect secundar temporar.

Medicii spun că mezoterapia - care este prezentată ca o procedură nedureroasă, cu un timp redus de recuperare - prezintă riscuri serioase și poate să nu aibă efectul dorit.

"Riscurile mezoterapiei sub ochi merg dincolo de efectele secundare minore, mai ales atunci când oamenii apelează la tehnicieni neexperimentați sau fac acest lucru acasă. Pacienții se pot confrunta cu vânătăi de lungă durată, reacții alergice severe, necroză a pielii din cauza plasării produsului în vasele de sânge sau chiar leziuni oculare permanente. Deși mezoterapia poate fi legală în alte țări, absența unei supravegheri normative în SUA înseamnă că pacienții ar putea fi expuși la produse contrafăcute sau neverificate", spune Dr. Viktoryia Kazlouskaya, dermatolog din New York.

Când a apărut mezoterapia

Mezoterapia a fost dezvoltată în 1952 în Franța pentru a trata tulburările vaselor de sânge și ale sistemului imunitar, iar de atunci a fost sugerată ca tratament pentru orice, de la căderea părului la psoriazis.

Injecțiile combină vitamine, enzime, hormoni și alți nutrienți. Unele amestecuri includ medicamente prescrise, cum ar fi antibiotice sau medicamente care relaxează vasele de sânge.

În prezent, această procedură este o modalitate de a elimina grăsimea din stomac, de a atenua ridurile și de a strânge pielea, potrivit spynews.ro.