Beneficiile trifoiului roșu asupra sănătății

Denumirea științifică este Trifolium pratense și este o plantă perenă de mici dimensiuni. Florile sale au culoarea roz-violet și se folosesc în unele locuri pentru a hrăni animalele.

Trifoiul roșu este bogat în fitosteroli, antioxidanți și compuși antiinflamatori. Se consumă mai ales sub formă de ceai, care se obține din fierberea frunzelor uscate în apă. Are gust ușor dulce.

Se poate administra în siguranță în cantități mici. Reacțiile adverse se manifestă prin dureri musculare, senzație de greață, dureri de cap.

Beneficii pentru sănătate

1. Circulație

Cumarina este o substanță prezentă în trifoiul roșu și poate stimula circulația sângelui. Combate astfel hipertensiunea arterială și reduce riscul de a dezvolta afecțiuni cronice.

2. Imunitate

Extractele din frunze de trifoi roșu conțin vitamina C și sunt mai eficiente decât administrarea sub formă de ceai. Vitamina C ajută la stimularea producerii de globule albe în sânge.

Nivelurile ridicate de colesterol pot crește riscul de apariție a infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral din cauza aterosclerozei. Cercetările au arătat că nivelul de colesterol LDL, colesterol rău, poate fi redus prin adăugarea trifoiului roșu în alimentație.

3. Infecții

Antioxidanții din ceaiul de trifoi roșu pot neutraliza radicalii liberi, care pot determina boli degenerative și mutații celulare. Trifoiul roșu poate preveni infecțiile virale și bacteriene, conform Organic Facts.

4. Detoxifiere

Trifoiul roșu poate avea efecte diuretice asupra organismului și ajută la eliminarea toxinelor. Se poate asocia cu creșterea cantității de urină eliminată. Poate contribui la eliberarea excesului de apă și grăsimi din corp.

5. Sănătatea oaselor

Osteoporoza este o afecțiune localizată la nivelul oaselor, care se dezvoltă atunci când densitatea osoasă și masa osoasă scad. Riscul de osteoporoză crește odată cu înaintarea în vârstă, în special în perioada menopauzei, pe măsură ce nivelul de estrogen scade. Extractul de trifoi roșu poate avea un impact pozitiv asupra sănătății oaselor deoarece poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă, potrivit Very Well Health.

6. Hipertensiune

Trifoiul roșu poate diminua inflamația din organism, în special la nivelul sistemului cardiovascular. Consumul de ceai din trifoi roșu poate reduce tensiunea arterială, ajută la prevenirea bolilor coronariene și previne afecțiunile cardiovasculare, notează medicool.com.