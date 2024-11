Cum să activezi glanda timus. Lidia Fecioru: "Este cheia imunităţii"

"Glanda timus este situată în zona pieptului, imediat sub coșul pieptului și sub glanda tiroidă. Ea joacă un rol esențial în imunitate, fiind responsabilă de dezvoltarea și reglarea sistemului imunitar, mai ales în primii ani de viață. De asemenea, timusul este implicat în reglarea hormonilor de creștere și are un impact semnificativ asupra creșterii organismului.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, glanda timus tinde să se micșoreze, iar la persoanele în vârstă aceasta poate dispărea complet, având un rol important în scăderea imunității. Lidia Fecioru a subliniat că, în cazul unor afecțiuni, cum ar fi leucemia, glanda timus poate deveni mărită și poate dezvolta noduli limfatici. De aceea, ea recomandă acordarea unei atenții deosebite acestei glande, inclusiv prin ecografii și controale medicale periodice, pentru a asigura o bună funcționare a sistemului imunitar.

Un alt sfat al Lidiei Fecioru este de a efectua un tip de masaj ușor asupra zonei glandei timus, ceea ce poate contribui la stimularea acesteia și la îmbunătățirea imunității. Acest masaj presupune bătaia ușoară a pieptului, care poate ajuta la activarea și menținerea sănătății glandei timus, potrivit Antena3 CNN.