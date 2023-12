Kiwi: 7 beneficii nutriționale. Atenție la riscurile asupra sănătății

Originar de pe dealurile din sud-vestul Chinei, kiwi este acum un fruct popular cultivat în multe zone ale lumii. Numele provine de la exportatorii de fructe din Noua Zeelandă, care l-au numit după pasărea kiwi.

Există mai multe specii dar două dintre acestea sunt mai des consumate, cunoscute sub denumirile științifice Actinidia deliciosa și Actinidia chinensis. Specia Actinidia deliciosa este kiwi verde tipic, văzut adesea în magazine. Cu toate acestea, indiferent de tip, kiwi este bogat în vitamina C și poate susține sănătatea digestivă, a inimii și a ochilor.

Iată beneficiile pentru sănătate ale acestui fruct:

1. Digestie

Conține fibre solubile și insolubile. Fibrele solubile susțin un microbiom intestinal sănătos, în timp ce fibrele insolubile ajută la menținerea mișcărilor intestinale regulate. Cercetările au arătat că fibrele găsite în kiwi pot influența consistența scaunului și timpul de tranzit prin capacitățile sale de reținere a apei, mai mult decât fibrele din alte fructe. Fructul combate astfel constipația prin adăugarea de volum în scaun și scăderea timpului petrecut de alimente în tractul digestiv.

2. Vitamina C

Kiwi este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant puternic esențial pentru un sistem imunitar sănătos. Vitamina C ajută la protejarea organismului de daunele oxidative cauzate de radicalii liberi, care sunt molecule sau fragmente de molecule cu cel puțin un set de electroni nepereche. Stresul oxidativ declanșat de radicalii liberi dăunează celulelor sănătoase și se crede că joacă un rol într-o varietate de boli. Doar un kiwi furnizează 64 de miligrame (mg) de vitamina C, care reprezintă 71% din aportul recomandat pentru bărbați și 85% pentru femei.

Cercetările au arătat că un consum de două kiwi pe zi, timp de doar 4 săptămâni, poate îmbunătăți funcția celulelor imune la cei cu vitamina C serice scăzută. Aceste celule imunitare, numite neutrofile, sunt celule albe din sânge care ajută la protejarea organismului împotriva infecțiilor.

3. Inimă

O dietă bogată în fructe și legume poate ajuta la susținerea sănătății inimii prin mai multe mecanisme. Un studiu care a examinat consumul de kiwi și tensiunea arterială a constatat că participanții care au mâncat 3 kiwi zilnic au avut o tensiune arterială mai scăzută decât cei care au consumat alte fructe Pe lângă exercițiile fizice regulate, adăugarea de kiwi la o dietă bine echilibrată poate ajuta la menținerea tensiunii arteriale sănătoase.

De asemenea, kiwi are efect asupra colesterolului. Un studiu a arătat legătura între consumul zilnic de kiwi și reducerea colesterolului total și a trigliceridelor. Studiul a conectat chiar și kiwi-ul cu colesterolul HDL îmbunătățit, colesterolul sănătos.

4. Scăderea în greutate

Kiwi poate fi un plus nutritiv pentru o dietă bine echilibrată, în special pentru cei care își propun să slăbească. Este delicios de dulce, dar sărac în calorii, ceea ce înseamnă că poate satisface poftele fără a adăuga un aport excesiv de energie.

Kiwi conține, de asemenea, fibre alimentare, care adaugă volum la dietă, fără a modifica aportul de calorii. În plus, fibrele contribuie la senzația de sațietate, ceea ce poate ajuta la prevenirea supraalimentării. In kiwi furnizează aproximativ 42 de calorii și 2 g de fibre.

Totuși, este important să ne amintim că gestionarea durabilă a greutății se bazează pe o dietă bine echilibrată din fructe, legume, proteine slabe, cereale integrale și grăsimi sănătoase. Kiwi-ul trebuie consumatecu atenție, având în vedere nevoile de nutriție individualizate.

5. Ochi

Profilul lor impresionant de nutrienți ajută la menținerea vederii optime și la reducerea riscului de îngrijorare a ochilor legate de vârstă, cum ar fi degenerescenta maculară și cataracta. Luteina și zeaxantina carotenoide găsite în kiwi pot ajuta la reducerea oxidării din ochi, care poate duce în cele din urmă la cataractă. Comparativ cu alte surse de carotenoide, kiwi-urile au oferit o biodisponibilitate ridicată.8

6. Vitamina C

Vitamina C din kiwi joacă un rol în sănătatea și în structura ochilor. Ca antioxidant, poate ajuta la reducerea inflamației și a riscului rezultat de probleme oculare comune, cum ar fi degenerescența maculară.

7. Indice glicemic scăzut

Carbohidrații sunt esențiali pentru o dietă sănătoasă, dar nu toți carbohidrații sunt la fel. Unii oferă mai multă valoare nutritivă, în timp ce alții provoacă creșteri semnificative ale zahărului din sânge. Kiwi are un conținut ridicat de apă și este astfel un aliment cu indice glicemic scăzut.

Soiurile de kiwi verzi au un indice glicemic 39, iar tipurile cele mai bune au în jur de 48,1 Datorită efectelor sale limitate asupra nivelului de zahăr din sânge în comparație cu alte fructe, kiwi poate fi o alegere bună pentru cei cu diabet.

Date nutriționale

Un kiwi cu 69 grame de pulpă:

Calorii: 42,1

Grăsimi: 0,36 g

Sodiu: 2,07 miligrame (mg)

Carbohidrați: 10,1 g

Fibre: 2,07 g

Zaharuri adaugate: 0 g

Proteine: 0,79 g

Vitamina C: 64 mg

Vitamina K: 27,8 micrograme (mcg)

Cupru: 0,09 mg

Kiwi este un fruct bogat în multe vitamine și minerale esențiale. Un kiwi furnizează 10 g de carbohidrați, oferind un plus de energie fără a provoca o creștere a nivelului de zahăr din sânge.

Este bogat în vitamina C, un nutrient puternic pentru sistemul imunitar, și vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. În cele din urmă, kiwi conține 10% din aportul zilnic recomandat de cupru. Corpul folosește cuprul pentru a îndeplini multe funcții vitale, inclusiv producerea de energie, vase de sânge și țesut conjunctiv.

Riscuri asupra sănătății

Este considerat, în general, sigur pentru o persoană sănătoasă obișnuită. Cu toate acestea, prezintă un risc semnificativ pentru cei care au alergie la kiwi deoarece conține mulți alergeni, inclusiv actinidina.

Semnele unei alergii la kiwi includ:

Durere abdominală

Vărsături

respiraţie şuierătoare

Dificultate la inghitire

Urticarie generalizată

Mâncărime în gât și gură

Umflarea feței

Sfaturi pentru consum

Kiwi este un fruct hrănitor care oferă multe beneficii pentru sănătate, pe lângă aroma sa delicioasă.

Pentru a curăța rapid un kiwi, taie-l pe jumătate și scoate miezul cu o lingură.

Coaja poate fi consumată pentru un plus de fibre.

Dacă este copt, un kiwi trebuie lăsat la frigider până când este consumat.

Kiwi poate fi cu pulpă verde sau aurie.

Combină bucățile de kiwi cu mango, ardei și coriandru pentru a face o salsa gustoasă.

Felii de kiwi cu iaurt grecesc și granola cu conținut scăzut de grăsimi crează un parfait de mic dejun bogat în nutrienți.

Adaugă felii de kiwi la diferite rețete de smoothie pentru un aport crescut de vitamina C și cupru, notează health.com.