Lucruri simple de făcut pentru sănătate, armonie și fericire

1. Beau o jumătate de litru de apă, după ce mă trezesc. Corpul stă multe ore fără hidratare pe parcursul nopții și mi se pare firesc să-i ofer apă prima dată.

2. Îmi fac patul. Pare un lucru banal, dar contribuie la ordinea pe care o țin și la disciplina mea. Dacă nu poți face patul dimineața, să nu ai pretenții pentru altceva mai complex.

3. Aerisesc apartamentul. Fără teamă de curent.

4. Mă expun la lumină, ideal naturală. Avem un mecanism somn-veghe și el este puternic influențat de lumină și întuneric. Dimineața, lumina ne trezește, ne binedispune.

5. Mă spăl pe față cu apă rece. Îmi spăl dinții.

6. Fac câteva exerciții fizice.

7. Nu mă reped imediat în micul dejun. Dacă mă trezesc la ora 5, voi mânca abia pe la 9.

8. Îmi fac o cafea mare. De multe ori pun lapte. Fără zahăr sau îndulcitori.

9. Citesc minimum 30 de pagini dintr-o carte, la care adaug articole din medicină.

10. Fac zece minute de meditație folosind aplicația Waking Up a lui Sam Harris.

11. Micul dejun pentru mine înseamnă, de regulă, un baton proteic de calitate și un fruct, la care mai adaug o cafea și niște apă.

12. Îmi curăț bine dinții cu ață și mă spăl cu o periuță electrică.

13. Postez ceva pe social media – de regulă texte pe care le scriu foarte repede, de cele mai multe ori în weekend.

14. Social media mă ajută enorm, dar urăsc să pierd timp prețios cu așa ceva. Am intrat, am postat, mai intru rarisim, câteva minute pe zi.

15. Când sunt la masă cu cineva, nu folosesc telefonul. Mi se pare chestiune de respect.

16. Mă iau de programul meu de muncă și fac pauze pentru mișcare, uneori și de citit noutăți din medicină sau o carte bună pe Kindle.

17. Încerc să scriu zilnic câteva pagini la o carte nouă. Scrisul are și un rol meditativ, chiar dacă recunosc că mă consumă. Nu e deloc ușor să scrii când mai faci un milion de lucruri pe lângă.

18. Prânzul pentru mine înseamnă o salată mare de ton, o salată grecească, pui, uneori niște paste cu fructe de mare, uneori o friptură de vită (mănânc rar carne roșie). Rarisim consum prăjituri. Pun o a treia cafea aici.

19. Nu iau gustări între mese. Nu simt nevoia de așa ceva.

20. Alerg. De cele mai multe ori la cinci dimineața, când parcul e gol. Alerg cam o oră – reușesc zece kilometri.

21. Nu pun mare preț pe mâncat. Sunt atent la ce consum, dar nu mă chinui să gătesc elaborat și să-mi fac planuri de cumpărături. Vreau să salvez timp, mănânc puțin și cât mai natural.

22. Am încercat fastingul, cu mâncat patru ore, la 9 și la 3, apoi pauză 20 de ore. M-am simțit excelent.

23. Am grijă să-i ofer corpului proteine, ceva carbohidrați, grăsimi sănătoase, legume multe și câteva fructe. Plus apă. Plus expunere zilnică la soare.

24. Am învățat să spun NU. Să refuz simplu niște lucruri pe care nu le simt pentru mine.

25. Nu mă mai consum cu toate comentariile aiuritoare ale celor care nu mă cunosc. Pur și simplu nu-mi pasă. Îmi văd de ale mele.

26. Fac 45 de minute de sport: flotări, abdomene, genuflexiuni și exerciții relativ simple, pentru a mă menține în formă bună.

27. Citesc alte 30 de pagini, de multe ori peste 50. Am perioade în care citesc o carte la două zile.

28. Încerc să mă culc și să mă trezesc la aceleași ore, inclusiv în weekend.

29. Muncesc și în weekend, dar iau pauze să mă văd cu prietenii, să vorbim, să mâncăm ceva, să ne jucăm ceva.

30. Fac un duș pe corp cu apă rece. Este anxiolitic, tonic, revigorant. Seara mă spăl cu apă caldă.

31. Nu prea cinez. Nu văd neapărat rostul mâncării seara, când nu am nevoie de calorii.

32. Nu beau cafea după ora 16. Cafeaua acționează timp de șase ore, iar dacă vreau somn mă limitez la trei cafele, ultima pe la ora trei.

33. Încerc să meditez zece minute și seara, concentrându-mă pe respirație și gândindu-mă la lucrurile frumoase pe care le-am făcut în timpul zilei.

34. Țin ordine și curățenie în casă. Totul aranjat, curat, frumos mirositor, de multe ori cu flori proaspete. Am multe cărți peste tot și-mi dau un sentiment de adecvare.

35. Mă spăl pe dinți seara. E unul dintre cele mai importante gesturi pentru dantură.

36. Iau 3-4 decizii importante, nu mai multe.

37. Încerc să fiu recunoscător pentru lucrurile bune din viața mea.

38. Îmi notez gânduri într-un jurnal pe care-l țin pe telefon.

39. Beau rar alcool. Nu mă interesează fumatul, nu m-a atras niciodată.

40. Am mereu cărți pe noptieră și citesc înainte de culcare.

41. Mă străduiesc să arunc telefonul în altă cameră decât dormitorul.

42. Am momente în care nu fac nimic ore bune. Lenevesc și atât. Avem nevoie și de așa ceva, măcar o dată pe săptămână.

43. Îmi place să ajut oamenii. O zi bună e cea în care am ajutat cel puțin un om.

44. Dacă nu sunt în armonie cu mine, nu-mi iese nimic bine. Tot ce fac zilnic e o încercare de a rămâne în armonie. Nu-mi iese mereu. Când nu iese, iau o pauză, meditez, citesc, fac o plimbare.

45. Nu știu cum pare din exterior, dar din interior eu știu că sunt un om simplu. Nu fac lucruri extravagante. Nu alerg după lux. Sunt împăcat cu modul meu de a fi.