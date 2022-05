8 tipuri de jucării potrivite pentru bebeluși

1.Covorașe de joacă

Un astfel de covoraș este una dintre primele jucării pe care i le poți oferi unui bebeluș. Va avea astfel un loc confortabil, moale, în care va putea sta întins pe burtă sau pe spate în timp ce se joacă, iar jucăriile agățate deasupra sa îi vor stimula simțurile.[1] Ai la dispoziție o gamă variată de modele, atât în magazine fizice, cât și în cele online, cum este, de exemplu, Jucării Online.

2.Jucării de sortat

Odată ce bebelușul învață să apuce obiectele din jur, îi poți face cunoștință cu jucăriile de sortat. Fie că este vorba de varianta clasică, aceea a unui con pe care trebuie stivuite inele de diferite dimensiuni și culori, ori una mai complicată, ce presupune introducerea unor forme în spațiile potrivite, cel mic se va distra încercând să găsească soluția potrivită. În plus, acest lucru îl va ajuta și să-și dezvolte abilitățile motorii.[1]

3.Cuburile de construcție

Acest tip de jucărie este popular în rândul copiilor de diferite vârste, îi ajută să-și dezvolte coordonarea ochi-mână și le stimulează imaginația.[1] În cazul bebelușilor, în locul clasicelor cuburi din lemn, poți alege unele dintr-un material mai moale, evitând astfel riscul de a se răni în timpul jocului.

4.Jucării de baie

În general, ora băiței este un moment așteptat cu nerăbdare de bebeluși. Jucăriile de baie sunt primite întotdeauna cu bucurie și pot face întregul procesul mai distractiv. De la bărcuțe și rățuște până la cărticele sau jucării mai complicate, există o varietate de astfel de produse care îl vor încânta pe cel mic.

5.Jucării de împins și de tras

O jucărie pe care o poate trage după el sau împinge nu doar că îl va distra pe bebeluș, ci îl va ajuta și să-și dezvolte abilitățile motorii și simțul echilibrului.[1] Cu cât o va trage sau o va împinge mai mult, cu atât își va dezvolta și mușchii de care are nevoie pentru a merge sau a alerga.

6.Jucării de dentiție

Bebelușii adoră să bage tot ce se poate în gură, în special atunci când încep să apară primii dinți. Este un moment bun să îi faci cunoștință cu prima sa jucărie de dentiție. Este perfectă pentru a-i alina durerea, mai ales dacă alegi una ce poate fi răcită în frigider.

7.Jucării de pluș

O jucărie din pluș se poate transforma cu ușurință în cel mai bun prieten al bebelușului tău, unul ce îi va fi alături și pe măsură ce crește. Este greu să reziști unei astfel de jucării și, dacă alegi una de calitate, nu va trebui să-ți faci griji că se va deteriora atunci când o speli. Singura problemă pe care o vei avea va fi să îl convingi pe cel mic să o lase din mână suficient cât să o cureți.

8.Centre de activități

Atunci când bebelușul este ceva mai mare, îi poți dărui și un centru de activități. Sunetele și luminile îl vor încânta și îl vor stimula, iar accesoriile îl vor ajuta să-și exerseze abilitățile.

Atunci când vine vorba de jucării pentru bebeluși, este mai importantă calitatea decât cantitatea. Jucării precum cele menționate mai sus îl vor distra și îl vor ajuta să se dezvolte. Nu uita să ții întotdeauna cont și de precizările producătorilor referitoare la vârsta recomandată. O jucărie nepotrivită pentru bebeluși poate fi periculoasă.

