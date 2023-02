Descoperire în medicină. Unele antidepresive cresc rezistența bacteriilor la antibiotice

Cercetarea a apărut în Proceedings of the National Academy of Sciences, pe 23 ianuarie, și a analizat expunerea bacteriei E.coli la 5 antidepresive uzuale, respectiv sertralină, escitalopram, bupropionă, duloxetină şi agomelatină.

"Toate medicamentele testate sunt capabile să declanşeze apariţia rezistenţei la antibiotice. Dintre medicamentele pe care le-am testat, sertralina şi duloxetina au avut cel mai puternic impact asupra rezistenţei bacteriene la antibiotice", a explicat autorul principal al studiului, Jianhua Guo, profesor la UQ.

Cauza ar putea fi stresul oxidativ al bacteriilor provocat de antidepresive.

"Deşi antidepresivele sunt consumate cu o tendinţă ascendentă, puţine lucruri sunt cunoscute despre posibilitatea ca ele să provoace răspândirea rezistenţei la antibiotice. Descoperirea noastră ne-a schimbat înţelegerea cu privire la rezistența la antibiotice", a spus profesorul.

Dar el a mai precizat că este nevoie de mai multe studii pentru a știi cu siguranță dacă antidepresivele afectează microflora intestinală.