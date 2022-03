Lentile de contact sau ochelari de vedere? Ce metoda de corectie optica ti se pare la indemana?

Daca simti ca vederea ta poate fi imbunatatita, cel mai frecvent este nevoie de corectia optica a dioptriilor. In urma unui consult oftalmologic, ti se vor masura aceste dioptrii si se va stabili corectia necesara.

Vizita la oftalmolog este importanta!

Daca vrei sa ai ochi sanatosi si sa mentii functia vizuala la parametri maximi, este esential sa mergi la un control oftalmologic regulat.

Acest control oftalmologic trebuie facut in special atunci cand simti sa nu poti focaliza corect obiectele situate la departare sau la apropiere.

Pentru ca masuratoarea sa fie corecta, de cele mai multe ori, in cadrul consultului, este necesara si folosirea unor picaturi. Acestea relaxeaza un muschi din interiorul ochiului, care are rolul de a regla dioptria, pentru vedere clara atat la distanta, cat si la aproape. Mai ales la persoanele tinere, sub 40 de ani, acesta este foarte activ, putand influenta in mod negativ dioptria masurata de aparate, ducand la erori. De aceea, examinarea cu picaturi este cea corecta.

Variante de corectie optica

Corectia optica se poate face in mai multe feluri. Prima varianta, cea mai usoara, sunt ochelarii de vedere. Pe baza retetei primite, iti poti face ochelari la optica medicala, conformi cu masuratoarea. Acestia sunt cu lentile de sticla (mai rar) sau plastic.

Exista mai multe tratamente care imbunatatesc lentilele ochelarilor:

tratamentul antireflex, cel mai uzual, elimina, dupa cum sugereaza si numele, reflexiile luminii mai ales artificiale (monitor, becuri, faruri)

tratamentul pentru calculator si dispozitive digitale, ce ofera o culoare mai odihnitoare luminii generate de ecrane

tratamentul pentru raze UV, ce ofera protectie impotriva razelor solare;

tratamentul heliomat, ce se inchide la culoarea puternica, naturala. Totusi, pentru o protectie mai buna si vedere clara in conditii de lumina puternica, sunt recomandati ochelarii de soare cu dioptrii.

Dupa 40 de ani, pentru cine nu a avut nevoie de ochelari pana la aceasta varsta, apare nevoia de ochelari de aproape. Dioptria acestora este cu plus si creste usor cu varsta. Cine a purtat ochelari pentru distanta inainte de aceasta varsta, pentru miopie, nu simte nevoia ochelarilor de aproape, decat mai tarziu sau chiar deloc, in functie de valoarea miopiei.

Cine a purtat ochelari cu plus inainte de 40 de ani va simti nevoia ochelarilor de citit mai intens si mai devreme. Astfel, pentru cine are nevoie de mai multe perechi de ochelari, se preteaza ochelarii progresivi: lentila are dioptrii diferite, cu trecere treptata intre ele, pentru vedere clara atat la distanta, cat si intermediar (calculator) si aproape (citit).

O a doua varianta de a corecta viciile de refractie sunt lentilele de contact. Acestea pot corecta dioptria de distanta (miopie, hipermetropie, astigmatism) sau cea de aproape (presbiopie). Dezavantajul in ceea ce priveste dioptria de aproape este imposibilitatea folosirii lor ca pe ochelari, doar la nevoie, ele fiind deja aplicate pe suprafata oculara; pentru aceste cazuri exista lentilele de contact multifocale, similare ochelarilor progresivi.

Exista lentile zilnice (se poarta pe parcursul unei zile, seara se arunca), lunare (se poarta timp de o luna, zilnic, apoi se schimba), exista si lentile ce pot fi lasate pe suprafata oculara peste noapte, dar acest lucru nu este recomandat, putand duce la complicatii.

Complicatiile sunt rare si pot fi serioase, dar nu apar in conditii de utilizare corecta a lentilelor. De aceea, purtatorii de lentile de contact trebuie sa se prezinte la controale oftalmologice regulate, mai frecvente si in orice caz de disconfort sau scadere a vederii si sa respecte unele recomandari pentru evitarea complicatiilor:

igiena foarte buna a mainilor si ochilor, inaintea manipularii lentilelor

trebuie date jos in orice situatie de disconfort, contact cu apa (piscina, dus)

trebuie respectate termenele de valabilitate.

Accesoriile medicale optice pot fi folosite fara probleme si de catre copii, in conditii de maxima siguranta atata timp cat sunt capabili sa isi ingrijeasca singuri lentilele.

Alegerea in functie de preferinte si recomandari

Odata ce ai aflat care sunt diferentele majore dintre ochelarii de vedere si lentilele de contact, iata si cateva recomandari utile, ca sa stii ce anume ti se potriveste cel mai bine:

tine cont de indicatiile medicului – medicul recomanda purtarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact, in functie de afectiunea pe care o ai;

informeaza-te corect – află de la medic daca lentilele sunt recomandate pentru tine; ele au contraindicatii in cazul:

afectiunilor medicale, precum sindromul ochiului uscat sau conjunctivita;

unei activitati zilnice desfasurate intr-un mediu cu mult praf si in care sunt utilizate substante toxice;

alergiile la substanțele dezinfectante folosite pentru intretinerea lentilelor;

stilul de viata pe care il ai – daca esti o persoana pasionata de sport si vrei sa alergi in aer liber, de exemplu, indiferent de vreme, atunci lentilele de contact ar putea fi o varianta mai buna pentru tine;

nivelul de confort – este o decizie personala si, daca medicul ti-a recomandat ambele dispozitive, poti alege in functie de acest criteriu;

tine cont de timpul dedicat ingrijirii si de buget – in general, lentilele de contact necesita mai mult timp pentru ingrijire si sunt mai costisitoare;

acorda importanta si functiei estetice – ramele de ochelari sunt foarte apreciate in lumea modei si ai posibilitatea sa faci o probare virtuala cu o camera sau la oglinda

Dincolo de a fi o decizie conditionata de stilul tau de viata, standardele tale estetice ori de nivelul de confort, alegerea ochelarilor de vedere ori a lentilelor de contact depinde, mai intai, de recomandarea medicului specialist, care vine în urma controlului complex al sănatatii ochilor tai. Aceasta, pentru ca amandouă sunt, in primul rand, dispozitive medicale care iti corecteaza defectele de vedere si te protejeaza de actiunea unor factori externi.