Stare de bine oferită de mâncare. Mihaela Bilic, nutriționist: "Creierul are nevoie de nutrienți pe care nu-i găsim în iarbă, vegetale, semințe"

"Avem, pe de o parte, lupta împotriva obezității și, pe de altă parte, această avalanșă de mâncare ne este adusă acum așa... suntem înconjurați de ea, tocmai ca să ne fie comod și folosind-o să ne fie un pic mai bine. Este o relație firească, așa am fost construiți de natură, să avem stare de bine atunci când mâncăm. Deci așa cum suntem dependenți de apa caldă, dependenți de curentul electric, suntem dependenți de mâncare într-un mod pozitiv. Vă invit dacă vreți să faceți un exercițiu de imaginație și să vă închipuiți ce ar însemna o zi din viața voastră fără mâncare, să vedeți cât de trist devine totul, inclusiv iată, când ieșim cu prietenii, când avem o ședință, o discuție la birou, o masă goală fără nimic de mâncare este tristă.

Deci este suficient să aducem ceva de ronțăit, ceva de ciugulit și dintr-o dată atmosfera se schimbă, așa că mâncarea este un element nutrițional, dar este și unul social, este un element care aduce oamenii împreună sau, în anumite situații, îți ține loc de partener în momentul în care viața ta nu este suficient de plină de alte lucruri frumoase. Deci dependența asta nu trebuie să o eliminăm și să ne acuzăm de ea pentru că, ferească Dumnezeu, fără mâncare nici măcar nu știm la ce ar trebui să apelăm sau cât de greu ne-ar putea fi", explică nutriționistul Mihaela Bilic, la emisiunea "Pastila de Frumusețe", de la DCNews.

"Putem și trebuie să mâncăm din toate"

"Porția este cheia succesului. Nu eu am inventat lucrul ăsta, încerc să fiu în armonie și în consens cu felul în care ne-a construit natura. Ea ne-a făcut omnivori, iar asta înseamnă că putem și trebuie să mâncăm din toate. Natura a considerat că nevoile nutriționale ale corpului nostru extrem de evoluat și mai ales ale capului nostru. Deci creierul nostru are nevoie de niște nutrienți extrem de sofisticați și de speciali pe care nu îi mai găsim nici în iarbă, nici în vegetale, nici în semințe. Și, atunci, în acest context de evoluție de milioane de ani a speciei umane, trebuie să fim smeriți și respectuoși și să luăm în considerare tot efortul naturii. Dacă noi ne trezim mai deștepți decât natura și de mâine elimin categorii de alimente complet că eu știu ce informații, ce noutăți am aflat de pe internet, greșim grav.

"Eliminând alimentele, încep să apară efectele prostiei noastre"

Nu este de joacă cu mâncarea. Nu este de joacă nu pentru că ne-ar otrăvi sau intoxica sau pentru că am face carențe alimentare, ci pentru că pe moment pare că nu poate fi niciun efect negativ, dar putem duce lucrurile astea în extremă, putem intra așa în niște credințe din acestea false și atunci să ducem un astfel de sistem alimentar până în pânzele albe, cu interdicții, cu eliminări și să ne trezim mult mai târziu, la 3-7 ani când începe să se strice și să apară efectele prostiei noastre. E mult mai greu să echilibrăm lucrurile. Deci cea mai bună cale este să ne comportăm și să facem lucrurile așa cum am fost lăsați să le facem. Asta înseamnă să mâncăm din toate pentru că nici măcar la capitolul nutrienți medicina nu îi cunoaște în prezent pe toți", spune Mihaela Bilic.