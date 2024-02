Tot ce trebuie sa stii despre Implantul Dentar

Implantul dentar este format din trei componente principale:

Implantul propriu-zis: Este o structura de titan, asemanatoare unui surub, care se integreaza cu osul maxilarului intr-un proces numit osteointegrare, asigurand o fundatie solida pentru coroana dentara. Bontul protetic: Este componenta care face legatura intre implantul dentar si coroana dentara. Coroana dentara: Reprezinta partea vizibila a implantului dentar, fiind fabricata din materiale de inalta calitate pentru a imita aspectul si functionalitatea unui dinte natural.

Avantajul major al implanturilor dentare consta in capacitatea lor de a restabili nu doar estetica zambetului, dar si increderea, permitand pacientilor sa rada si sa zambeasca cu incredere.

In plus, spre deosebire de alte solutii dentare, implanturile ajuta la prevenirea resorbtiei osoase, contribuind astfel la mentinerea sanatatii si structurii faciale pe termen lung.

Etapele tratamentului cu implant dentar

Totul incepe cu realizarea unei radiografii 3D (CBCT), pentru a evalua densitatea si inaltimea osoasa, si pentru a localiza pozitia formatiunilor anatomice, precum sinusurile si nervii. Aceste informatii permit medicului implantolog sa elaboreze un plan de tratament personalizat, adaptat nevoilor specifice ale fiecarui pacient.

Urmatoarea etapa este cea chirugicala in care se va face inserarea implantului dentar. Procedura se efectueaza sub anestezie, asigurand confortul pacientului, si dureaza, in medie, intre 30 si 120 de minute, depinzand in mare parte de numarul de implanturi dentare inserate.

In situatiile in care implantul prezinta o stabilitate primara optima, se poate opta pentru aplicarea unei coroane provizorii pe durata osteointegrarii, cu scop pur estetic.

In cazuri specifice, in care volumul si calitatea osoasa sunt insuficiente, pot fi necesare interventii suplimentare, cum ar fi augmentarea osoasa sau sinus liftul. Aceste proceduri aditionale ne asigura o baza solida pentru implanturile dentare si cu toate ca pot prelungi durata tratamentului, acestea sunt esentiale pentru succesul pe termen lung al tratamentului.

Osteointegrarea, care se intinde pe o perioada de 4-6 luni, este vitala pentru integrarea implantului in structura osoasa. Aceasta faza asigura formarea unei legaturi solide intre os si implant, stabilind astfel fundatia pentru coroana finala.

Finalizarea tratamentului implica fixarea bontului protetic si realizarea coroanei definitive, pe baza unei amprente sau a unei scanari intraorale. Aceasta ultima etapa restabileste functia si estetica danturii, oferind pacientului un zambet natural.

Dr. Andrei Stan - Medic Specializat in Implantologie si Reabilitari Dentare Complete

Alegerea unui tratament cu implant dentar constituie un pas semnificativ in redobandirea unui zambet complet si sanatos. Aceasta metoda inovatoare nu doar ca imbunatateste aspectul estetic al danturii, dar aduce beneficii remarcabile in ceea ce priveste functionalitatea acesteia.

Implanturile dentare permit pacientilor nu doar sa afiseze un zambet frumos, ci si sa vorbeasca si sa rada fara nicio retinere, restabilind increderea in sine.