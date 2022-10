Care este numărul magic de pași pentru a scăpa de greutate? Iată ce spune un nou studiu

Mai mult, persoanele supraponderale pot să reducă la jumătate riscul de a deveni obeze dacă mai adaugă alți 2.400 de pași la cei 8.600 efectuați zilnic, ajungând la un total de 11.000 de pași, arată un nou studiu, citat de cnn.com.

O persoană se îngrașă între 500 de grame și un kilogram pe an din tinerețe până la vârsta mijlocie, ajungând încet dar sigur la o greutate nesănătoasă și chiar la obezitate.

„Oamenii își pot reduce riscul de obezitate mergând mai mult pe jos”, spune autorul studiului, dr. Evan Brittain, profesor asociat la Divizia de medicină cardiovasculară a Centrului Medical al Universității Vanderbilt din Nashville.

Cercetarea dezvăluie și efectele mersului pe jos asupra bolilor cronice, precum diabetul, apneea în somn, hipertensiunea, depresia.

„Efectuarea a circa 9000 de pași pe zi reduce riscul de hipertensiune și diabet, iar pentru celelalte afecțiuni „aș spune că mai mulți pași sunt mai benefici pentru sănătate”, precizează Brittain.

Există însă un alt studiu care ilustrează impactul puternic pe care mersul pe jos și alte forme de exercițiu îl au asupra sănătății noastre. De fapt, dacă facem 21,43 de minute de mișcare pe zi, reducem cu o treime riscul de a dezvolta boli cronice.

Recomandările actuale sunt de 150 de minute pe săptămână de exerciții moderate pentru adulți, precum mersul pe jos, dansul, bicicleta, tenis și aerobic în apă și două zile de activitate de întărire a mușchilor în fiecare săptămână.

„Activitatea fizică este pur și simplu magnifică. Și dacă adăugați și o dietă bazată pe plante, să vă destresați, să dormiți suficient și să vă conectați cu ceilalți, aceasta este rețeta magică. Este fântâna tinereții”, este de părere Dr. Andrew Freeman, director de prevenire și sănătate cardiovasculară la National Jewish Health din Denver.

Risc de obezitate mai mic cu pași mai mulți

Studiul a analizat timp de patru ani de activitate și date de sănătate de la peste 6.000 de participanți la programul de cercetare All of Us al Institutului Național de Sănătate, dedicat modalităților de a dezvolta îngrijiri medicale individualizate, publicat în revista Nature Medicine.

Participanții la studiu au purtat trackere de activitate cel puțin 10 ore pe zi și au permis cercetătorilor să aibă acces la dosarele lor electronice de sănătate pe mai mulți ani.

„Studiul nostru a avut o medie de 4 ani de monitorizare continuă. Așadar, am reușit să contabilizăm totalitatea activității dintre momentul începerii monitorizării și momentul diagnosticării unei boli, ceea ce este un avantaj major pentru că nu trebuia să facem ipoteze despre activitatea de-a lungul timpului, spre deosebire de toate studiile anterioare”, explică Brittain.

Participanții aveau între 41 și 67 de ani și niveluri ale indicelui de masă corporală (IMC) între 24,3, care este considerat în intervalul de greutate sănătoasă, până la 32,9, care este pentru obezitate.

Cercetătorii au descoperit astfel că oamenii care mergeau circa 8.200 de pași pe zi au avut risc mai scăzut de a deveni obezi, apnee în somn, reflux gastric și depresie majoră. Apneea în somn și refluxul gastric răspund bine la pierderea în greutate, deoarece aceasta reduce presiunea asupra gâtului și stomacului, în timp ce exercițiile fizice sunt un tratament de bază pentru depresie.

Studiul a mai constatat că participanții supraponderali, cu IMC de la 25 la 29, reduc riscul de a deveni obezi la jumătate dacă măresc pașii la 11.000 de pași pe zi. De fapt, „această creștere a numărului de pași a dus la o scădere cu 50% a incidenței cumulate a obezității la 5 ani”, a constatat studiul.

Aplicând datele unui exemplu specific, autorii au spus că persoanele cu IMC de 28 și-ar putea reduce riscul de obezitate cu 64% prin creșterea numărului de pașil de la 6.000 la 11.000 de pași pe zi.

Studii recente despre beneficiile pașilor

Noua cercetare vine în continuarea unui studiu recent din Spania, în care cercetătorii au descoperit că beneficiile pentru sănătate cresc cu fiecare pas până la aproximativ 10.000 de pași, când efectele au început să se estompeze. Numărarea pașilor poate fi deosebit de importantă pentru persoanele care fac activități fizice nestructurate, neplanificate, cum ar fi treburile casnice, grădinăritul și plimbările cu câinii.

„Am detectat o asociere între pașii incidentali, cei din viața de zi cu zi, și un risc mai scăzut de cancer și de boli de inimă”, a spus coautorul studiului Borja del Pozo Cruz, profesor asociat la Universitatea Danemarcei de Sud din Odense și cercetător principal în științe ale sănătății la Universitatea din Cadiz din Spania.

Aceeași echipă de cercetare a publicat recent un studiu similar care a constatat că efectuarea a 10.000 de pași pe zi reduce riscul de demență cu 50%. Riscul a scăzut cu 25% la 3.800 de pași pe zi.

Cu toate acestea, dacă mersul a avut loc într-un ritm alert, de 112 pași pe minut, timp de 30 de minute, a fost maximizată reducerea riscului, ducând la o scădere cu 62% a riscului de demență. Nici cele 30 de minute de mers în ritm rapid nu trebuie să se întâmple dintr-o dată, acestea ar putea fi întinse pe parcursul unei zile.

Cercetătorii au mai aflat că asocierea dintre pașii rapițz efectuați timp de 30 de minute reduce cu 62% riscul de demență, cu 80% bolile cardiovasculare și deces și cu 20% riscul de cancer.

Noul studiu a mai găsit o asociere între intensitatea pașilor și beneficiile pentru sănătate, „deși relațiile au fost mai puțin consistente decât cu numărul de pași”, au spus cercetătorii.

Însă persoanele care folosesc diferite aplicații de numărare a pașilor sunt mai active și mai sănătoase decât ceilalți. „Cu toate acestea, faptul că am fost capabili să detectăm asocieri concrete între pași și boala incidentă în acest eșantion activ, sugerează că pot exista legături și mai puternice la o populație mai sedentară”, arată studiul.