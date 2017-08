Cât de electric e primul hibrid cu priză de la MINI

E electric, dar şi pe benzină. Se încarcă în mers, dar şi la priză. Are tracţiune pe roţile din faţă, dar, la nevoie, şi pe cele din spate. Primul MINI hibrid cu încărcare la priză este cel mai sofisticat model de serie produs vreodată în istoria mărcii, dar şi cel mai scump, pentru că ajunge la 52.500 de euro. În esenţă vorbim de un MINI de peste 1,8 tone care este capabil să ajungă la 100 de km pe oră în 6,9 secunde. Şi asta cu o tracţiune pe toate cele patru roţi. Se recunoaşte destul de uşor pentru că are un E mare amplasat pe un cerc galben. De unde s-a tăiat pentru a obţine aceste performanţe, voi povesti în cele ce urmează.

MINI Cooper S E Countryman ALL4 este primul hybrid plug-in din istoria mărcii britanice deţinute de BMW. Pentru dezvoltarea modelului, britanicii de la BMW au schimbat puţin strategia în materie de hibride. Dacă majoritatea acestora au motorul electric integrat cu cel pe benzină şi aşezat sub capota din faţă, MINI a plasat cele două motoare pe punţi diferite. Fiecare cu altă sarcină. În fapt, motorul electric este folosit în trei scopuri. Primul ar fi pentru rularea în regim pur electric, al doilea pentru transformarea unui MINI Countryman obişnuit într-unul cu tracţiune integrală. Iar al treilea, şi cel mai spectulos din punct de vedere al nivelului de adrenalină, de a da un vârf de putere maşinii. MINI Cooper S E Countryman ALL4 este, conform denumirii, un model care are pedigre Cooper S. Adică un motor termic turbo capabil să dezvolte 136 de cai putere la un cuplu de 220 Nm disponibil de la o turaţie de 1.250 rot/min. Această forţă provine dintr-un propulsor în doar trei cilindri de 1,5 litri. Îţi dai seama că e altceva după zgomotul şi trepidaţiile specfice care seamănă cu cele ale unui diesel. Chiar şi fără ajutorul motorului electric, proplsorul este capabil să tragă rapid maşina care are o masă proprie impresionantă de 1,825 tone. Este capabil de sprinturi la viteze mari şi de manevre rapide şi poate face faţă situaţiilor în care este necesară mai multă forţă şi fără intervenţia punţii din spate. Consumul în varianta sport cu tracţiune doar pe puntea faţă şi propulsie pe benzină ajunge, în regim de autostradă, la 9,4 litri la 100 de km. Transmisia spetronic urmăreşte indicaţiile comutatorului SPORT/MID/GREEN şi schimbă rapid, echilibrat sau pentru un consum redus, în funcţie de comandă şi modul de apăsare a acceleraţiei. Pentru că rezervorul a trebuit să împartă locul dedicat cu celula de baterii, capacitatea acestuia a fost redusă la 35 de litri, astfel că un plin de benzină+electric nu duce la o autonomie mai mare de 400 de km.

Puterea electrică

Particula E provine de la faptul că avem de-a face cu un motor electric. Acesta este dedicat doar pentru roţile din spate şi este plasat sub podeaua portbagajului. Maşina sincronă, denumită generic motor electric, este capabilă să transmită chiar de la primele rotaţii întregul cuplu maxim de 165 Nm. Acesta corespunde unei puteri de 65 kW/88 CP. Nu mai este nevoie de cutie de viteze pentru că viteza unghiulară de rotaţie a motorului este cea care dictează şi viteza maşinii atunci când proplusia se face doar în modul electric. Pentru că avem de-a face cu o maşină sincronă, motorul de pe puntea spate este şi cel care la decelerare sau frânare trece la recuperarea energiei cinetice pe care o transformă eficient în energie electric şi o stochează în bateriile aflate sub scaunele din spate ale maşinii. În cazul unei maşini electrice sau a uneia hibride, punctul nevralgic îl constituie bateria. Acumulatorul litiu-ion compus din cinci module, fiecare cuprinzând 16 celule de baterii, este produs la uzina din Dingolfing - centrul de competenţă al BMW Group pentru tehnologie eDrive, ca şi motorul electric. Bateria de înaltă tensiune are o capacitate de 7,6 kWh şi este capabilă să ofere o autonomie pur electrică de până la 40 de kilometri la viteze de până la 125 km/h. Autonomia reală este însă undeva pe la 20 de km în condiţiile unui trafic urban presărat cu multe frânări şi decelerări şi este dependentă foarte mult de temperatura ambientală. Deşi autonomia ar putea părea prea mică la prima vedere, ea este suficientă pentru un parcurs decent în mediu urban, pentru vârfuri de putere sau un eventual necesar de tracţiune integrală. Producătorul asigură că o încărcare completă la panou de 3,6 kW dureză două ore şi 15 minute, iar la o priză casnică circa trei ore şi 15 minute.

Ce face eDRIVE

Tot transferul şi transformarea de putere fac parte dintr-un proces automatizat la care şoferul este doar un simplu spectator. Şoferul poate să comande însă modul în care este folosită resursa electrică. Comutatorul eDrive dă accesul pentru trei moduri presetate de punere în valoare a energiei acumulate. În modul standard AUTO eDRIVE, MINI Cooper S E Countryman ALL4 funcţionează doar cu energie până la o viteză de 80 km/h. La viteze mai mari şi în cazul unor sarcini foarte intense, motorul termic este activat automat suplimentar, în special când se accelerează brusc sau când nivelul bateriei scade sub 7%. MAX eDRIVE dă posibilitatea ca automobilul să fie propulsat exclusiv de către motorul electric la viteze de până la 125 km/h. Motorul termic este activat suplimentar la viteze mai mari sau la kickdown. SAVE BATTERY este comanda prin care automobilul este propulsat de motorul termic, starea de încărcare a bateriei este menţinută la minimum 90% sau este urcată la acest nivel de către generatorul de pe puntea faţa. Se pune întrebarea cum de totuşi un MINI de 1825 de kg poate fi propulsat de la 0 până la 100 de km pe oră în doar 6,9 secunde. Răspunsul stă în faptul că, la nevoie, puterile şi cuplurile celor două motoare se unesc la nevoie astfel că avem de-a face cu o maşina care per ansamblu are 224 CP şi un cuplu care ajunge la 385 Nm. Cu cele două motoare combinate, în ciclu de exploatare urban real şi norma de emisii de noxe de doar 49 g/km de co2.

Maşină mare, portbagaj mic

MINI Cooper S E Countryman ALL4 este o maşină stabilă graţie şi faptului că are centrul de masă plasat mai jos decât la modelel clasice pentru că bateriile care cântăresc câteva sute de kilograme sunt puse pe podea. Un alt avantaj este distribuţia maselor pe cele două punţi. Aceasta se simte cel mai bine în curbele strânse şi, în combinaţie cu tracţiunea spate asigurată de motorul electric, menţine automobilul foarte precis pe trasă. Countryman este un crossover care dispune de o gardă mai înaltă decât clasicul MINI şi de o construcţie mai robustă. Este o maşină care aproape că atinge 4,3 metri lungime şi are un ampatament de 2,67 metri, ceea ce se traduce printr-un spaţiu convenabil mai ales pentru pasagerii din spate care au la dispoziţie şi prize separtate pentru climă. Gabaritul porbagajului nu-i prea strălucit şi pot apărea probleme mai ales la încărcare unor obiecte cu o lungime mai mare de un metru. Partea bună este că haionul poate fi acţionat electric şi, opţional, printr-o simplă trecere a piciorului sub bara din spate a maşinii. La capitolul siguranţă am remarcat existenţa unui sistem de avertizare acustic şi vizual cu privire la iminenţa unui impact şi o funcţie de cruise control capabilă să evite o coliziune prin frânare automată, conform specificaţiilor producătorului. De asemenea, există faruri adaptative cu LED.

Lumini şi forme rotunjite

MINI este o maşină cu multă personalitate, astfel că nu există detalii lăsate la voia întâmplării. Fie şi dacă ar fi să remarcăm că în vârful antenei tip coadă de rechin de pe plafon există un fel de baliză roşie similară cu cea de la avioane care semnalizează că totul e în regulă. Interiorul este tipic MINI, adică ieşit din comun. Dotările speciale ale cockpitului includ o unitate start/stop de culoare galbenă în centrul panoului de comutatoare şi un afişaj de performanţă în panoul de instrumente de pe coloana de direcţie. MINI Cooper S E Countryman ALL4 dispune standard de Radio MINI Visual Boost, cu monitor color de 6,5 ţoli (16,51 cm), pe instrumentul central. Pe lângă MINI Country Timer, acesta afişează informaţii precum starea de încărcare a bateriei de înaltă tensiune şi modul de operare al propulsiei hibrid, selectat prin comutatorul eDrive. În combinaţie cu pachetul Wired opţional, care include sistem de navigaţie MINI Professional, operarea se realizează prin intermediul unui monitor de 8,8 ţoli (22,35 cm) cu un nou design grafic şi funcţie touchscreen, precum şi prin intermediul Touch Controller (controler tactic) de pe consola centrală. Sistemul de sunet include incinte harman-kardon şi pentru cei 800 de euro oferă şi un radio care poate recepţiona şi posturile în format DAB.

Un plin electric este capabil să ţină real 20 de km, iar încărcarea durează trei ore şi 15 minute la priza de acasă

MINI Contryman devine cu tracţiune integrală doar atunci când intră în joc şi motorul electric

Avantaje

Ecologic, taxe zero

Puternic

Poate fi încărcat la priză clasică

Dezavantaje

Autonomie redusă

Scump

Portbagaj realtiv mic

CIFRE