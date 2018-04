Cum arată varianta de lux a unui Citroen

DS este un pariu pe care Citroen l-a pus în 2009 atunci când a decis să reînvie o marcă istorică. Din 2014, grupul PSA a decis că DS trebuie să aibă un drum de sine stătător și a ridicat miza pariului facând loc unei noi divizii, cea de lux, reprezentată prin modelele DS. Este practic un produs 100% franțuzesc, gândit și construit în Franța, o provocare pentru limuzinele germane la același nivel de calitate, dar cu un preț ceva mai mic. Am testat vreme de câte zile un model DS4 Crossback cu un motor diesel de 180 de cai-putere.

Dacă ești obișnuit cu un Citroen sau Peugeot, îți dai seama imediat că DS este altceva. În fiecare detaliu vezi silința pe care și-au dat-o francezii pentru a realiza o mașină care să le satisfacă mândria națională. Cusături fine, piese bine închegate, putere, sportivitate. Sunt atributele care pot defini un DS. Vorbim însă de un automobil care a fost gândit pentru a fi diferit, sau distinctiv, așa cum s-ar defini și marca Different Spirit sau Distinctive Series. Și dacă acest scop a fost atins cu prima ediție, cea ieșită pe banda de producție în 2009, cea de a doua generație a avut alt scop. Ștacheta a fost ridicată acolo unde șefii PSA au pus-o atunci când au anunțat că vor mașini care să concureze direct cu limuzinele germanilor Mercedes, BMW sau VW. Așa că o analiză a unui DS ar trebui privită din acest punct de vedere. DS4 Crossback este construit pe platforma lui C4 și este gândit ca un vehicul care să îmbine sportivitatea, utilitatea unui crossover, cu eleganța unei mașini luxuriante. Impresionează în primul rând prin eleganța interiorului. Culori calde, piele cusută, inserții metalice trag un contur de eleganță în habitaclu. Nu ai de-a face cu materiale ieftine pe care producătorii le pun în locuri puțin vizibile pentru a face economie. Până și în interiorul torpedoului avem o captușeală care seamănă cu o catifea. Plasticele sunt tari și durabile, îmbinările cu materiale moi sau piele se întâlnesc pretutindeni, așa că nu e de mirare că o mașină de test aflată la peste 28.000 de km rulați nu scârțâie din nicio piesă. Doar unele sunt supuse unei exfolieri timpurii, așa cum am observat la una dintre oglinzile laterale acoperite cu un soi de folie ce imită metalul care pe alocuri se umflase. Fotoliile sunt atent lucrate și combină confortul cu susținerea sportivă. Șoferul este răsfățatul principal, având la dispoziție, pe lângă încălzirea reglabilă în trei trepte, buton pentru reglaj lombar și funcție de masaj. Pasagerul din dreapta are și el parte de scaun încălzit. Pentru pasagerii din spate facilitățile se rezumă doar la o priză de aer și la o scrumieră plasată în spatele cotierei. Spațiul pentru picioare nu este foarte mare, ampatamentul fiind de 2,6 metri, dar poziția în scaunele din spate este destul de comodă.

Reglaje de lumină și culoare

Șoferul are posibilitatea de a-și regla coloritul luminii din tabloul de bord de la o nuanță de gri la una de mov. De asemenea, poate fi reglată și intensitatea luminii de bord. Dintr-un buton plasat pe consola centrală, lângă cel care închide ușile, se poate comanda modul de noapte pentru bord și tableta centrală, acestea practic fiind stinse, lucru util dacă rulăm în condiții de noapte pe un drum neluminat, situație în care orice sursă de lumină mai puternică în habitaclu poate pune în pericol siguranța. DS4 nu iese în evidență cu vreun accesoriu sau facilitate mai specială, având însă prezente toate sistemele de siguranță și asistență pentru șofer care se pot găsi pe o mașină de ultimă generație. Portbagajul are un volum de 359 de litri. La interior există multe compartimente pentru depozitare. Telefonul poate fi așezat chiar sub consola centrală, dar nu permite folosirea pe post de navigație decât cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar montat pe parbriz sau prizele de aer. Portul USB/aux este ascuns undeva la finalul consolei centrale. În cotierea centrală există și o priză de 230V. Iluminarea habitaclului se poate intensifica grație faptului că o parte a plafonului este rabatabilă și permite descoperirea parbrizului panoramic de care dispune DS4. Sistemul multimedia este compus dintr-o tabletă de 7 inchi care asigură legătura facilă cu telefonul mobil și un sistem de sunet HiFi Denon care include și un subwoofer plasat în portbagaj.

Un motor puternic

DS 4 se mișcă bine. Datorită motorului diesel de 181 de cai-putere, mașina de 1,4 tone poate aborda cu succes reprize sportive. Puterea este distribuită la puntea față prin intermediul unei cutii automate care poate fi și pilotate cu ajutorul schimbătorului de viteze. Există un buton discret cu ajutorul căruia mașina poate fi pusă în modul sport. În acest caz se observă o altă etajare a treptelor de viteză, schimbarea producându-se atunci când se atinge un maxim de cuplu care este situat la nivelul a 400 de Nm. Astfel, se accentuează senzația de forță pe care un diesel de asemenea putere o imprimă de la prima apăsare a pedalei de accelerație. Suspensia este destul de tare și permite abordarea unor curse sportive fără emoții. Producătorul anunță un sprint până la 100 de km/h în doar 8,6 secunde și o viteză maximă tehnică de 217 km/h. DS4 are și posibilitatea de a rula în modul ECO, funcție care se activează atunci când mașina nu este pe setarea sportivă și este folosită pe post de limuzină confortabilă.

Modul Snow

Pentru că au vrut să arate că un DS este practic tot ce ți-ai putea dori, producătorii au montat și un buton care are ca simbol un fulg de nea. L-am apăsat profitând de zapada care a acoperit Capitala în plină primăvară. N-am observat vreun efect evident, dar nici nu am rămas afundat în vreuna dintre multele bălți de noroi și gheață care împânzeau Bucureștii. Cum DS4 nu este o mașină care să te îmbie la aventuri off-road, în ciuda atributului de Crossback pe care îl are, funcția Snow Motion rămâne totuși la stadiul de ESP puțin mai deștept decât unul de serie care, la nevoie, te salvează din situații neplăcute, dar nu exagerat de neplăcute. DS4 dotat cu motorul de 181 de cai-putere stă bine la consum. Media după un parcurs mixt se situează în jurul valorii de 7,4 litri la 100 de km, la o viteză medie de 35 de km/h. Pentru un parcurs urban, consumul ajunge să crească la 10 litri de motorină, la o viteză medie de 19 km/h, în condiții de iarnă. În regim extraurban, consumul coboară vertiginos la 4 litri și permite o autonomie de cel puțin 700 de km. Motorul diesel este destul de zgomotos, dar antifonarea bună împiedică pătrunderea sunetelor specifice în habitaclu. Rămân însă trepidațiile specifice care se simt mai ales la oprirea și pornirea motorului prin sistemul start/stop.

Senzori și asistenți

Există o serie de asistenți la dispoziția șoferului. Sistemul pentru părăsirea involuntară a benzii de rulare are grijă ca mașina să rămână pe bandă și emite semnale vizuale și sonore în caz de devire. Senzorii ampalsați în partea din spate a mașinii monitorizează unghiul mort și semnalează când se apropie un alt autovehicul. Farurile sunt cu LED și au incluse semnalizatoare secvențiale, precum și un senzor care le aprinde automat la lăsarea întunericului. DS4 Crossback este dotat cu senzori de parcare pe tot perimetrul care dau avertizări sonore în funcție de poziția în care se află obstacolul. La parcare, șoferul este asistat și de camera pentru marșarier cu linii de ghidare. Dacă părăsești habitaclul și lași lumina aprinsă sau motorul pornit, o alarmă stridentă te face atent că ceva ți-a scăpat din vedere. Un dezavantaj al lui DS4 ar fi prețul care ajunge la 34.000 de euro cu TVA.

Avantaje

calitatea materialelor

putere

mod sport, eco și snow

Dezavantaje

prețul

zgomotul motorului diesel

spațiul pentru pasagerii din spate

CIFRE

8,6 secunde, sprintul până la 100 de km/h

217 km/h viteza maximă

700 de km autonomie medie

Presa franceză scrie că DS 4 și DS 5 ar putea fi eliminate din producție având în vedere vânzările modeste și investițiile pentru respectarea noilor teste de emisii