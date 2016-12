Cum cumpăr online o maşină

Românii sunt ultimii în clasamentul european privind cumpărăturile online. Chiar şi în urma bulgarilor. Neîncrederea faţă de vânzători, de calitatea produselor şi reticienţa în a folosi metodele de plată la distanţă sunt principalii factori care au contribuit la această manifestare de consum. Şi vorbim de cumpărarea de produse electrocasnice, electronice, articole de îmbrăcăminte sau alte gadgeturi. Dar ce se va întâmpla când vom fi nevoiţi să cumpărăm online produse mult mai scumpe, acum ar fi un automobil. Pare neverosimil în acest moment, dar aceasta este tendinţa care se manifestă în rândul producătorilor auto. Există mai multe motive pentru care producătorii auto vor trece la acest tip de vânzări. Dar până atunci, ce trebuie să faci dacă vrei să cumperi o maşină de altundeva decât din România, cum ar fi o ţară din UE sau din SUA.

Lupta pentru clientelă pe piaţa industriei auto a dus la diversificare majoră a produselor. An de an, producătorii scot pe piaţă zeci de noi modele. Fiecare invenţie minoră este speculată pentru a da naştere unui facelift. Un banal iluminat cu LED a dus la înlocuirea unor întregi game de automobile. O tabletă cu android a fost motiv de înnoire pentru alte modele. Goana după profit a transformat clientul dintr-unul potenţial, într-unul captiv. Atunci când nu merge cu gadgeturi se aruncă în luptă motoare noi, turbo, cu adevărat miraculoase dacă ne uităm la detaliile de marketing şi la reclame. Mai puternice, mai economie, mai puţin poluante. Dar, realitatea a dovedit că nu sunt deloc mai economice. În plus, nici la capitolul fiabilitate nu stau prea strălucit. Între timp, producători auto s-au gândit că motoarele noi sunt prea mici şi au decis să le crească cilindreea. Atunci când aceste revoluţii auto de marketing nu ţin, se inventează automobile noi care-şi fac locul între modelele clasice. Sunt aşa de multe că showroomurile nu sunt atât de mari şi de dotate cât să le mai cuprindă.

Vânzări prin internet

Soluţia producătorilor în acest caz este vânzarea online. Soluţia este încă timid adoptată în Europa. Volvo şi-a anuţat intenţia de a recurge din ce în ce mai mult la acestă variantă de vânzare, dar în viitor. Peste ocean, Tesla o face cu succes. Şi a dat semnalul noilor tipuri de vânzări în industria auto. Producătorii sunt încurajaţi să recurgă la astfel de vânzări în primul rând din raţiuni de optimizare a afacerii. Eliminarea dealerilor din ecuaţie ar aduce profituri serioase pentru producători. Costurile logistice, şi nu doar cele legate de personal, ar fi considerabil reduse. Din punctul de vedere al cumpărătorului, cel mai mare neajuns ar fi faptul că nu va putea să vadă maşina pe viu, s-o testeze, să simtă ceea ce vrea să cumpere cu un preţ care depăşeşte o banală achiziţie online. Acesta este şi elementul în funcţie de care se face trecerea de la un sistem de vânzări la altul. Dar un mare avantaj ar fi o reducere sensibilă a preţului maşinii atâta vreme cât adaosului delaerului poate ajunge şi la 40 la sută din valoarea maşinii. Printre avantajele pe care le-ar mai avea cumpărătorul se numără faptul că-şi poate comanda maşina dorită prin compunerea ei personalizată pe site. Îi va putea alege dintr-o paletă mai largă decât cea predefinită acum componentele şi accesoriile. În plus, va avea posibilitatea rezervării online contra unei sume mici în raport cu valoarea maşinii. Metoda este deja practicată de Tesla care are în portofoliu doar trei modele în acest moment, din care unul în stadiu de precomandă. Este greu de crezut că în România va fi adoptat acest tip de comerţ, chiar dacă el va fi omniprezent în celelalte state din UE. Românului îi place să meargă în trâgul de maşini second hand, să se tocmească, să se lase prins de vraja maşinilor frumos polişate, cu motorul spălat şi să uite de sutele de mii de km daţi înapoi. Aşa cum îi place să dea buzna la saloanele auto româneşti şi să cumpere maşinile direct de la stand, metodă care transformă ideea de salon, în cea de talcioc.

Maşini din UE

Ce poate să facă un român care vrea să cumpere o maşină care nu se găseşte în paleta de oferte a dealerului de la noi. Sau nu există un asemnea dealer. Cum ar fi o Tesla, sau o Accura, sau un Ampera-e. Ce posbilităţi are. Prima ar fi să cumpere dintr-un stat al Uniunii Europene unde astfel de maşini există în oferta dealerilor. Pe calea clasică. Adică să meargă la un showroom din afara României. Centrul European al Consumatorului recomandă ca înainte de merge într-un anumit stat pentru cumpărarea unui autoturism să testeze piaţa. Asta însemană să facă o comparaţie a preţurilor şi opţiunilor oferite dealeri din anumite state. Ar putea avea surpriza să constate că un Golf electric cumpărat din Germania este cu sute de euro mai ieftin decât cel achiziţionat de la importatorul român, şi mai bine accesorizat. O problemă este cea legată de taxe. Conform principiilor sistemului comun al taxei pe valoare adăugată, operațiunea de vânzare cumpărare a unei mașini noi se taxează cu TVA în Uniunea Europeană o singură dată și întotdeauna în statul membru de destinație. Dacă intenționezi să cumperi o mașină nouă din UE și să o înmatriculezi în România TVA va fi de 20% la momentul actual, indiferent din ce ţară ar proveni. Nu este exclus să fii obligat la plata TVA de două ori, o dată în statul membru UE de unde ai cumpărat mașina, dacă vânzătorul este personă juridică înregistrată în scopuri de TVA, adică aplică TVA pe factura de vânzare, și încă o dată în România. Dacă însă faci dovada că mașina urmează a fi înmatriculată în România, atunci vânzătorul nu ar trebui să aplice TVA pe factură. Dacă totuși aplică taxa, TVA plătit vânzătorului se poate face după înmatricularea mașinii. Atenţie, trebuie să nu treacă şase luni de la data punerii în circulație a noului automobil.

Ce înseamnă nou

În UE poţi beneficia chiar şi de o reducere, cu păstrarea garanţiei ca pentru o maşină nouă, pentru că este considerat nou şi automobilul vândut în termen de cel puțin 6 luni de la data la care a fost pus în circulație sau are mai puțin de 6000 km la bord. Odată cu maşina, cumpărătorul mai trebuie să primească contractul de vânzare –care trebuie să cuprindă identificare vânzătorului, domiciliul cumpărătorului, preţul cu/fără TVA, caracteristicile mașinii – marcă, tip, anul punerii în circulaţie, kilometraj - , data achiziţiei, modalităţi de plată, data livrării, inserarea unor condiţii speciale, după caz. Factura de achiziţie trebuie să aibă înscris cel puţin preţul fără TVA, numărul de şasiu al mașinii și codul de TVA al vânzătorului şi faptul că e vorba despre o maşină nouă. Cumpărătorul mai trebuie să primească Cartea de identitate a mașinii şi Certificatul de Conformitate CE. Odată ajuns în ţară, cumpărătorul trebuie să meargă la RAR pentru omologarea de tip. Pentru maşinile cumpărate din spaţiul UE nu se plătesc taxe vamale.

Maşini din State

Ce se întâmplă atunci când cumpărătorul vrea cu orice chip o maşină de peste Ocean, fie pentru preţul ei mult mai mic în comparaţie cu cel european, fie pentru caracteristicile speciale sau pentru marcă. Trebuie ştiut că în SUA, mai ales în cazul achiţionării unui produs online, cum ar fi chiar o maşină, se aplică alte reguli care pot fi diferite față de cele europene. Drepturile și obligațiile tale sunt guvernate de contractul pe care îl închei în momentul în care faci achiziția şi sunt afişate pe site, de accea e foarte important să fie citite şi înţelese. Acceptarea lor nu înseamnă doar o simplă apăsare de buton, ci atrage obligaţii. Întâi de toate, trebuie verificat vânzătorul. Better Business Bureau (BBB) este cea mai mare organizație profesională din SUA și are drept scop promovarea unui comportament etic în afaceri. Reclamații care au fost trimise împotriva companiilor sunt listate pe în „Online report” al BBB. Companiile care sunt membre ale BBB sunt de acord să accepte soluționarea alternativă a disputelor prin intermediul BBB. Dacă o companie nu are pe site informațiile necesare, poți contacta BBB pe site la www.bbb.org, pentru a le obține.

Taxe suplimentare

Odată ce eşti de acord să plăteşti o sumă importantă, trebuie să ştii că pe lângă aceasta, vor mai exista costuri sumplimentare. Unele sunt legate de taxele vamale care sunt de 10% din valoarea de pe factură. La acestea se adaugă costurile de transport. Acestea pleacă de la circa 1.700 de dolari, dar pot fi mai mari în funcţie de valoarea maşinii. TVA este separat şi se aplică nu doar la valoarea maşinii, ci şi la costurile legate de transport. Apoi, poţi să-ţi recuperezi TVA la cumpărarea, dar o vei plăti pe cea din România de 20%, iar taxa la cumpărare, de exemplu în New York este de 8,8%, deci preţul de vânzare ar trebui ajustat coresponzător. Şi nu în cele din urmă trebuie să nu uiţi că dolarul aproape a atins ca partitate euro.

Avantaje

Preţ mai mic de achiziţie

Posibilitate mai mare de configurare

Posiblitatea de rezervare online

Dezavantaje

Contact cu automobilul doar virtual

Maşina nu poate fi testată

Plată online pentru un produs scump