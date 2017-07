Doar 25-30 de oraşe din România pot absorbi mall-uri

Numai patru mall-uri se vor construi în România în acest an şi în 2018, dar nici unul nu va fi în Bucureşti. Câte unul în Braşov şi Sibiu şi restul în Satu-Mare şi Râmnicu-Vâlcea.

Dezvoltatorii de centre comerciale au migrat către oraşele de nivelul trei, cu 200.000-300.000 de locuitori, şi chiar către cele cu 100.000, după ce localităţile mari au fost deja ocupate. Însă oraşele terţiale nu pot absorbi mai mult de unul, maxim două mall-uri.

România are în prezent 66 de centre comerciale şi de mall-uri, plus alte 29 în Bucureşti. Aproape toate oraşele importante sunt acoperite de centre comerciale şi nu mai există potenţial de creştere, decât în oraşele medii care nu au încă un centru comercial consacrat. Totuşi, din cele 25 de oraşe cu peste 100.000 de locuitori majoritatea au un mall. “ Piaţa de retail are capacităţi limitate, adică nu poţi să livrezi la nesfârşit proiecte de retail, mai ales că acestea sunt cele mai pretenţioase din punct de vedere al infrastructurii, dar şi al apropierii de un mare cartier, de o mare comunitate de oameni”, a declarat Attila Peli, head of land&development JLL România. Constanţa, Timişoara, Cluj Napoca, Iaşi şi Ploieşti şi-au epuizat deja acest potenţial, iar acelaşi lucru urmează să se întâmple şi cu oraşele Braşov şi Sibiu până în 2018, odată cu finaliyarea celor două mall-uri aflate în construcţie.

Jumătate din nivelul de anul trecut

Numai 234.000 de mp de spaţii noi de retail vor fi livraţi pe piaţă în acest an şi în 2018, în condiţiile în care anul trecut au fost construiţi 216.000 de mp. De remarcat este că din cei 234.000 de metri pătraţi anunţaţi a fi construiţi, mai mult de jumătate reprezintă extensii ale unor mall-uri deja existente. Stocul modern de centre comerciale a depăşit trei milioane de mp în România, de trei ori mai mare decât suprafaţa înregistrată în urmă cu 10 ani. Capitala concentrează 32% din acest stoc, depăşind un milion de metri pătraşi. În 2016 Bucureţtiul s-a îmbogăţit cu două noi centre comerciale, având un total de 100.000 de metri pătraţi.

“Observăm o mutare a interesului din Bucureşti către oraşele secundare, chiar terţiale. În Bucureşti discutăm deja doar despre extensii, pe când în ţară vorbim de noi proiecte, AFI Palace Braşov , Festival Shopping Center Sibiu, Shopping City Satu Mare şi Râmnicu Vâlcea Mall”

Corina Stamate, center manager JLL România

Tabel 1

Proiecte anunţate pentru 2017-2018

Proiect Format Proprietar Metri pătraţi

AFI Palace Braşov Shopping Center AFI Europe 45.000

Festival Shopping Center Sibiu Shopping Center Primavera 42.000

Promenada Mall Extensie NEPI 34.000

ERA Park Iaşi Extensie Argo 30.000

Shopping City Satu Mare Shopping Center NEPI 28.700

Râmnicu Vâlcea Mall Shopping Center NEPI 28.000

Shopping City Galaţi Extensie NEPI 21.000

Platina Cluj Dezvoltare mixtă Drusal Construct 13.000

Sun Plaza Extensie S. Immo 11.000

Sibiu Shopping City Extensie NEPI 11.000

Sursa: JLL România

Şi totuşi suntem printre ultimii

România se numără printre ţările cu cea mai mică densitate de spaţii comerciale din regiune, dar şi din Europa, cu o medie de 105 metri pătraţi la mia de locuitori. Suntem urmaţi în clasament doar de patru ţări cu densităţi mai mici, şi anume Bulgaria (102,1 mp/1.000 loc.), Bosnia-Herţegovina (84,8 mp/1.000 loc.), Serbia (74,6 mp/1.000 loc.) şi Grecia (57,4 mp/1.000 loc.), potrivit unui studiu realizat de compania americană de real-estate Cushman & Wakefield. Explicaţia este că retailul este foarte dependent de nişte volume şi capacităţi, iar în România există doar 25-30 de de oarşe care au mai mult de 100.000 de locuitori, un bazin considerat minim de specialişti pentru a face un centru comercial cu cinematograf şi zonă de food. În plus, şi veniturile din România sunt încă mici raportate la cele din UE.

În Bucureşti mai e loc doar de un singur mall, undeva în Nord-Vest , în zona Griviţa, spun specialiştii