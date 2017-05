Bursa Română de Mărfuri dă statul în judecată din cauza gazelor

Bursa Română de Mărfuri (BRM) va da statul în judecată la forurile internaționale de justiție dacă Parlamentul va aproba modificările propuse de Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, privind eliminarea BRM de pe piața platformelor centralizate de gaze naturale din România. Potrivit propunerilor Comisiei, OPCOM, filială a Transelectrica, ar rămâne singura platformă de tranzacționare.

”Legea este în Parlament deocamdată. Există deputați care vor cere reîntoarcerea legii spre a fi discutată în Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Noi am înțeles că au fost iregularități, că s-a stipulat faptul că va exista un singur operator, care a fost și nominalizat (OPCOM- n.red.)”, a declarat preşedintele BRM Septimiu Stoica pentru News.ro. El afirmă că nu știe cum a fost convocată ședința Comisiei și nici dacă s-a ținut cont de recomandările UE. ”Noi am participat la numai două întâlniri. Credem că există căi procedurale ca legea să se reîntoarcă. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă Parlamentul își asumă o asemenea decizie antieconomică și neetică, dacă nu ni se face dreptate, ne vom adresa organismelor internaționale. Noi am investit timp, bani și experiență și acum vii și îl dai altuia ?”, adaugă oficialul BRM.

Producătorii de gaze vor trebui să oferteze și să tranzacționeze public, transparent și nediscriminatoriu pe piețele centralizate de gaze naturale întreaga cantitate de gaze naturale produsă, mai puțin cantitățile aferente consumului propriu tehnologic, potrivit unor modificări la OUG 64/2016 privind piața gazelor natural

”În opinia noastră, este un adevărat scandal. Ni se întâmplă a doua oară așa ceva, după episodul cu energia electrică. Va fi o problemă de constituționalitate și de legalitate”, a precizat Stoica.

Care sunt principalele modificări

Toată cantitatea produsă sau importată se va tranzacționa pe o singură bursă angro, iar contractele bilaterale directe între producători și furnizori, traderi sau consumatori vor dispărea, potrivit modificărilor aduse de inițiatorii documentului, Grupul parlamentar PSD. După ce OPCOM a devenit singura bursă angro de energie, acum, prin modificările propuse, devine și singura bursă angro de gaze naturale. Printre principalele modificări aduse de Comisia pentru Industrii se numără obligativitatea vânzării pe platforma de tranzacționare angro a întregii cantități de gaze naturale produse, importate și exportate, în mod transparent și nediscriminatoriu; un operator unic pe piața angro de gaze naturale și de energie electrică, OPCOM, pentru a putea, astfel, crește lichiditatea pieței concurențiale angro; tranzacționarea gazelor naturale prin contracte bilaterale pe termen lung, acces nediscriminatoriu la Rețeaua de Transport de gaze naturale, precum și criterii minimale pentru acreditarea operatorilor pentru piața cu amănuntul fără a limita numărul acestora.

Criza gazelor din iarna 2017 duce la tensiuni autorităţi şi operatorii de gaze naturale