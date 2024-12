Marcel Ciolacu a prezentat în Parlament programul de guvernare: "Vom avea un an economic dificil"

Premierul a spus că România are nevoie de un guvern deplin funcțional, un semnal puternic pentru investitori. Un alt obiectiv al Guvernului este, spune Ciolacu, organizarea rapidă a alegerilor prezidențiale.

El spune că românii trebuie să-și aleagă președintele într-un climat normal, nu într-o realitate hibridă construită în afara țării, de dușmani ai României. „La 35 de ani de la Revoluția în care românii și-au dat viața pentru libertate și pentru democrație, mi-e greu să cred că cineva își dorește să ne întoarcem în dictatură. În acești 35 de ani, România s-a schimbat radical. La fel, și viața românilor!

Suntem membri NATO, UE și recent am aderat complet la spațiul Schengen! Iar nimeni nu vrea să piardă tot ce am dobândit până acum! (...) Eu am înțeles însă votul de protest al românilor. Nu cred că este un vot generat de sărăcie, așa cum s-a spus. Și am văzut reputați analiști care au pus degetul pe rană: România nu mai este o țară săracă! Problema nu e una de inegalitate, ci de inechitate într-o Românie care s-a trezit într-o nouă realitate economică și socială, cu o clasă de mijloc care crește constant”, a spus premierul desemnat.

Prioritatea acestui Guvern este să refacă structura economică și socială a comunității, a mai spus Ciolacu, care a adăugat că la baza acestui proces trebuie pus respectul pentru munca fiecăruia și, mai ales, pentru modul în care este cheltuit banul public: „Cetățeanul a servit mult prea mult timp statul. Este timpul ca și statul să își facă corect treaba față de cetățean”.

El a dat exemplul magistraților: „Și voi da un exemplu, cu riscul de a ostiliza anumite categorii, cum ar fi magistrații. Nu pot sta cu mâinile în sân după decizia Curții Constituționale care a eliminat supraimpozitarea pensiilor speciale! (...) O asemenea decizie produce tocmai frustrare și inechitate față de restul cetățenilor”.

El a spus că Guvernul va căuta soluții pentru a crește în 2025 pensiile mici și de a veni cu o lege a salarizării „care să nu mai fie despre despre cât primește nu știu cine în plus la salariu, ci de cât câștigi în funcție de cât muncești. Iar aici lucrurile trebuie separate foarte clar”.

„Sporurile și primele nu mai trebuie să fie o obligație lunară, cum au ajuns, din păcate, acum. Beneficiile trebuie să premieze performanța, trimestrial sau anual, exact ca în sistemul privat. Acesta trebuie să fie etalonul. Angajații de la stat trebuie să își justifice activitatea prin raportări similare ca în mediul privat. Plimbatul de dosare între etaje, cafelele și meniul de la bufet nu înseamnă performanță. Vrei spor de fonduri europene 50% din salariu? Atunci trebuie să atragi maximumul din target. Dacă ai absorbție 1% la finalul lunii, atunci tot 1% din acest spor îl vei încasa. Este foarte simplu și corect”, a mai spus el.

Ciolacu a menționat că funcționarul public a devenit similar cu cornul abundenței.

Citește pe Antena3.ro Kremlinul comentează mondenitățile și spune că soții Assad nu divorțează. Chiar purtătorul de cuvât al lui Putin a negat informația

„Așa arată raiul oricărui angajat din România: multe zile de concediu pe an, salarii mai mari ca la privat, sporuri fără niciun criteriu de performanță și garanția că aproape nimeni nu te poate da afară indiferent dacă îți faci treaba sau nu. Aceste lucruri trebuie să înceteze urgent. Și cred că trebuie să începem de la modul cum ne selectăm angajații la stat. După 35 de ani de la Revoluție, percepția publică și, deseori, chiar adevărul este că nu te angajezi la stat decât dacă ai o pilă. La un ministru, la un primar sau la un șef de instituție. Fix ca în comunism”, a declarat premierul, care a precizat că acest lucru trebuie schimbat.

El a precizat că Guvernul nu va fi unul care să ia măsuri de austeritate, ci va continua să susțină mediul de afaceri prin programe masive de sprijin.

Ciolacu a amintiti de investițiile în infrastructură, în sănătate, în educație.

„Nu ne așteaptă un drum ușor! Nu vreau să mint pe nimeni. Trebuie să fim sinceri. Va fi greu, chiar dacă în următorii 4-5 ani sunt anii cu cele mai mari investiții publice din fonduri europene, PNRR și buget- peste 155 de miliarde de euro! Principalii noștri parteneri comerciali din Uniunea Europeană au probleme politice și economice grave. Ultima prognoză a Comisiei Europene arată că Germania și Austria vor avea al doilea an consecutiv de scădere economică, în timp ce Italia, Franța și Ungaria vor avea creșteri minore.Această criză economică din țările dezvoltate se va resimți și în România în 2025. Vom avea un an economic dificil. România nu poate oferi servicii publice ca în Vest cu venituri la buget la care nu contribuie toți! Este un adevăr”, a mai declarat Ciolacu.

El a spus că, de aceea, acest Guvern trebuie să fie unul al reformelor și investițiilor.

„Am început deja cu reducerea numărului de ministere și a numărului de secretari de stat. În urma unui audit de performanță, la nivelul fiecărei entități publice, vom face propuneri de desființare și comasare. Vom continua analiza cheltuielilor în toate sistemele publice, extinderea achizițiilor centralizate și un mecanism de control pentru creșterile care depășesc 20% față de costurile medii ale instituțiilor publice. Așa arătăm respect față de timpul cetățenilor și al companiilor care investesc în această țară, plătesc taxe și creează locuri de muncă!”, a transmis premierul.

El a anunțat că va fi redusă gradual povara fiscală pe muncă, cu până la 5 puncte procentuale, în cazul salariilor mici și a familiilor cu copii. Măsurile de creștere a veniturilor mici și stoparea creșterilor explozive a prețurilor trebuie să continue, a adăugat premierul.

El a mai vorbit de patriotismul economic: „Înseamnă să produci cât mai mult în țara ta, să echilibrezi balanța de plăți, și să stimulezi domeniile în care chiar putem face performanță: agricultură, IT, petrochimie sau materiale de construcții. Mai mult, patriotism economic înseamnă mai multe locuri de muncă aici, în România. Asta va genera venituri bugetare mai mari cu 6 miliarde euro, cumulat, în următorii 5 ani”.

„Deși avem în față un mandat greu, sunt sigur că împreună putem să depășim această explozie de ură din ultima vreme, care ne-a făcut rău tuturor. Ura nu ne ajută să construim, ci doar să demolăm ceea ce am clădit cu atâta trudă. Iar acest guvern vrea să construiască autostrăzi, spitale, școli, sisteme de alimentare cu apă și gaze. Dar, mai ales, vrem să construim o societate echitabilă, echilibrată, în care fiecare membru al său să-și găsească locul și să fie respectat”, a încheiat Ciolacu.