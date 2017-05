Desant american în Portul Constanţa: terminal petrolier în coasta unei firme de stat 

Americanii de la ADM vor construi un terminal petrolier în Portul Constanţa, care va concura direct cu societatea de stat ce deţine acum monopolul acestor servicii. Investiţia este estimată la 350 de milioane de dolari, iar proiectul se află în faza obţinerii ultimelor autorizaţii. Informaţia vine la scurt timp după ce US Army a anunţat investiţii masive în baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Interesant este că statul român nu pare foarte încântat de intenţiile americanilor: nu le-a concesionat direct un teren, iar acum ezită să-şi dea acordul, deşi nu ar avea nici un motiv întemeiat.

Gigantul american ADM „doreşte realizarea şi operarea unui terminal marin pentru desfăşurarea activităţilor de încărcare/descărcare vapoare, barje, vagoane cisternă, încărcare cisterne auto şi depozitare produse petrochimice în unităţi de stocare (20 rezervoare de înmagazinare)”. Informaţia apare în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului intrat zilele trecute în dezbatere publică, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa. Beneficiarul proiectului este Minmetal, operator din Portul Constanţa preluat în 2015 de ADM, parte a unei strategii care s-a dovedit destul de anevoioase. Potrivit documentului, obiectivul a primit certificat de urbanism de la Primăria Constanţa încă din iulie 2014, iar ulterior avize pentru sănătatea populaţiei, de securitate la incendiu, autorizaţii de la Regionala CFR, Statul Major General şi acordul vecinilor din port, Comvex şi Chimpex.

Terminalul va fi construit pe un teren de 81.766 metri pătraţi, din care suprafaţa destinată activităţii industriale este de 75.566 metri pătraţi. Viitorul obiectiv va avea 20 de rezervoare de stocare a produselor, fiecare cu o capacitate de 16.000 metri cubi.

Investiţia de 350 de milioane de dolari a fost anunţată tot în 2015 de compania americană de arhitectură Epstein, care spunea că proiectul depinde de obţinerea concesionării unui teren din partea statului român. Evident, acest lucru nu s-a întâmplat, din moment ce ADM a trebuit să cumpere Minmetal pentru a se folosi de terenurile concesionate de acesta în Portul Constanţa.

Civilii în port, militarii pe aeroport

După obţinerea tuturor autorizaţiilor, terminalul va putea fi utilizat după un an şi jumătate, însă finalizarea acestuia va dura circa trei ani. Investiţia din Portul Constanţa, pentru care americanii de la ADM se zbat de trei ani, vine în completarea celei anunţate de US Army, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Armata SUA are în buget între 25 şi 100 de milioane de dolari pentru construirea unui nou terminal feroviar şi multimodal, dar şi a mai multor clădiri, inclusiv spaţii de depozitare. Fără doar şi poate, cele două obiective majore, din Portul Constanţa, respectiv Aeroportul Mihail Kogălniceanu, fac parte dintr-o strategie convergentă de implicare a SUA în regiunea Mării Negre.

Oil Terminal se teme să nu-şi piardă clienţii

“Lucrurile s-au mişcat încet în Guvern. Sperăm că vor exista îmbunătăţiri. Am vorbit cu un număr de ministere, al Transporturilor, al Energiei, să încurajeze proiectul. Cautăm susţinere şi la Ambasada americană”, spuneau americanii în 2015. La Transporturi s-a văzut cum a decurs susţinerea, din moment ce ADM a trebuit să cumpere o companie românească pentru a avea acces la teren în port. Iar acum, şi cei de la Energie dau din colţ în colţ. Astfel, Oil Terminal a solicitat mai multe informaţii suplimentare, a formulat observaţii la proiect şi a anunţat, printr-un raport oficial, că “va putea acorda aviz favorabil numai după ce vor fi îndeplinite condiţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare”. Un mod diplomatic de a arăta că nu este de acord cu prezenţa americanilor în coasta sa. Oil Terminal este deţinută de Ministerul Energiei şi deţine monopolul vehiculărilor cu produse petroliere în Portul Constanţa, fiind şi cel mai mare terminal petrolier de la Marea Neagră. Depozitele de 320.000 metri cubi ale viitorului obiectiv nu ar însemna, la prima o vedere, o concurenţă serioasă, din moment ce Oil Terminal dezvoltă o capacitate de 1,7 milioane de tone. Un gigant american de talia ADM va şti însă cum să facă rost de clienţi, iar printre aceştia se vor afla, fireşte, şi cei care depindeau până în prezent de Oil Terminal.

Compania de stat Oil Terminal va concura direct cu un gigant mondial. ADM este cel mai mare producător de etanol din SUA, unul dintre cei mai mari producători de biodiesel din Europa, cel mai mare procesator de porumb, grâu şi cacao din lume şi deţine una dintre cele mai mari reţele de transport şi logistică din lume.