Interval Internatioinal a intrat pe piaţa din România. 3.000 de resorturi de lux din 80 de ţări, cu peste 2 milioane de membri

Interval International, unul dintre cei mai mari furnizori care facilitează schimbul de destinaţii de vacanţă între proprietarii de apartamente în sistem de timeshare sau proprietate periodică, este prezent acum şi pe piaţa din România. Întreaga reţea include peste 2.900 de resorturi din peste 80 de ţări, iar proprietarii în regim timeshare sau de proprietate periodică pot obţine vacanţe în toate tipurile de destinaţii, printre care şi cele exotice sau exclusiviste.

Câteva exemple de vacanţe pe care le pot alege românii care au cumpărat proprietăţi în regim timeshare sau de proprietate periodică sunt Singapore, Florida, Disneyland Paris, Turcia, Elveţia şi Austria, la schi, dar şi Hawaii, Marea Britanie, Tenerife, Brazilia, New York, Grecia sau Spania. Reţeaua Interval International are peste 2.000.000 de membri activi înrolaţi în diferite programe de schimb de tip timeshare sau proprietate periodică. Compania are sediul la Miami, în statul Florida, din SUA, şi este unul dintre pionierii şi inovatorii care deservesc piaţa de timeshare exchange, încă din anul 1976. Proprietarii din fiecare ţară au acces la serviciile de call-center în limba ţării din care provin, astfel încât pot comuncia direct cu reţeaua Interval International, pentru a-şi alege destinaţiile dorite pentru vacanţe.

Interval International a intrat pe piaţa românească prin semnarea contractului de parteneriat, începând cu 15 Iunie 2017, cu Blaxy Premium Resort, de pe Litoralul românesc. Blaxy Premium Resort a fost ales și a devenit membru oficial al rețelei internaționale Interval International, astfel încât porțile lumii se deschid pentru toţi cei care doresc să cumpere o proprietate periodică în acest complex turistic ce a adus un concept unic pentru România pe Litoral. De la terminarea construcţiei şi darea în folosinţă a complexului Blaxy, situat pe malul mării, între localitatea 23 August şi staţiunea Olimp, reprezentanţii Interval International au verificat funcţionarea complexului turistic şi serviciile oferite clienţilor timp de trei ani, până când au invitat Blaxy Premium Resort să facă parte din reţea. Astfel, se oferă garanţia serviciilor la standarde internaţionale la Blaxy Premium Resort.

Timeshare şi proprietate periodică

Diferenţa între timeshare şi proprietate periodică este dată de faptul că în sistem timeshare se cumpără dreptul de vacanţă pe o anumită perioadă, în timp ce proprietatea periodică este cumpărată în conformitate cu legea proprietăţii din România. “La Blaxy, preţul minim al unui pachet, care înseamnă o cameră, pe o perioadă de o săptămână, porneşte de la 2.500 de euro şi poate ajunge la 11.000 de euro, în funcţie de poziţionarea camerei şi de perioada din an care a fost aleasă. De exemplu, o cameră de la etajele inferioare, cu vedere la lacul din spatele hotelului, cumpărată în perioada de iarnă, va avea un preţ mai mic, faţă de o cameră situată la etajele superioare, cu vedere la mare, cumpărată în sezonul estival, care va avea preţul maxim. În funcţie de numărul de camere cumpărate, de perioadele din an şi de poziţionarea lor, fiecare proprietar primeşte un punctaj stabilit de Interval International, iar punctele pot fi folosite pentru a beneficia de vacanţe în celelalte resorturi ale reţelei, în funcţie de preferinţele fiecărui proprietar. Dacă punctajul este mai mic, se poate achita o anumită sumă care reprezintă diferenţa de preţ calculată de Interval International. Punctele rămase de la o vacanţă mai ieftină se pot folosi în următorul an. La fiecare achiziţie, Blaxy Resort plăteşte o taxă către Interval International. Proprietarii pot, astfel, să beneficieze şi de vacanţe la Blaxy, şi de schimbul de vacanţe cu alţi proprietari din alte resorturi sau să-şi câştige vacanţele, folosind punctajul primit în urma achiziţiei, rămânând proprietari pe viaţă pentru camerele cumpărate de la Blaxy. În tot acest timp, Blaxy Resort rămâne şi în circuitul turistic şi colaborează cu agenţiile de turism partenere”, explică Liliana Filip, PR manager Blaxy Premium Resort. Cel mai important avantaj pe care-l au cumpărătorii unei proprietăți periodice care aleg Blaxy este faptul că prețul deachiziție este mai mic decât în resorturile din restul rețelei, oferind, astfel mai multe avantaje. Sunt, astfel, avantajați atât românii din țară, cât și cei din diaspora, dar și cetățenii străini care pot intra în rețeaua internațională după achiziționarea unei camera în regim de proprietate periodică la Blaxy Premium Resort.

Cum se obţine calitatea de membru

Achiziționând o proprietate în complexul Blaxy Premium Resort, proprietarul primeşte automat şi calitatea de membru a reţelei Interval International, și astfel va putea face schimb de vacanțe în locații exclusiviste din străinătate, precum: Disneyland Paris, Mallorca, Marbella, Turcia etc. Paşii care trebuie să fie parcurşi sunt următorii: persoana îşi alege săptămâna dorită, apopi alege şi se cumpără apartamentul dorit, astfel se înrolează automat în reţeaua Interval International şi va putea călători în aproape 3.000 de destinaţii, în 80 de ţări. Sau poate alege o vacanţă gratuită la Blaxy, în propria casă de vacanţă.

Exemple de schimb, pe baza punctajului

Trei camere în complexul Blaxy, în săptămâna 16 valorează 60.750 de puncte, pe care proprietarul le poate echivala cu o cameră în săptămâna 33, pentru 59.375 de puncte, la Marriott’s Imperial Palms Villas, Orlando Florida, sau Marriott’s Village D’ile-de-France Paris (Disneyland Area). Punctele rămanse se reportează pentru anul următor. O cameră în complexul Blaxy, în săptămâna 25, valorează 40.500 de puncte, pe care proprietaarul le poate echivala cu o cameră în săptămâna 37, pentru 36.000 de puncte în Alpenland Sporthotel, St. Johnn-Im-Pongau, Austria. Punctele rămanse se reportează pentru anul următor. O cameră în complexul Blaxy, în săptămâna 35, valorează 50.625 de puncte, pe care proprietarul le poate echivala cu un apartament cu 2 camere, în săptămâna 47, pentru 38.500 de puncte, la Marriott’s Club Son Antem, Mallorca, Spania. Punctele rămanse se reportează pentru anul următor.

Beneficiile proprietăţii periodice sunt multiple. Schimbul presupune cazare gratuită în aproape 3.000 de locaţii din 80 de ţări; Schimbul se poate face în orice perioadă a anului, indiferent de perioada achiziţionată la Blaxy; În cazul în care nu foloseşte proprietatea din complexul Blaxy, proprietarul îşi poate depozita punctele primite prin achiziţia unei proprietăţi Blaxy pentru anul următor. Asta înseamnă că va avea un număr dublu de puncte, faţă de cele primite iniţial.