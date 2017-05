Ministrul Transporturilor solicită sindicaliştilor de la ROMATSA să nu afecteze planurile de vacanţă ale românilor

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, solicită sindicaliştilor, într-o postare pe Facebook, să nu afecteze planurile de minivacanţă ale românilor, în condiţiile în care controlorii de trafic au anunţat că vor declanşa grevă generală în data de 30 mai 2017.



"Fac un apel la raţiune către sindicaliştii ROMATSA şi le solicit în primul rând să nu afecteze planurile de minivacanţă ale românilor", susţine pe reţeaua de socializare şeful de la Transporturi.



Acesta precizează că îl preocupă "extrem de mult" situaţia de la ROMATSA, dar că nu intenţionează să cedeze presiunilor nejustificate.



"Mă preocupă extrem de mult situaţia de la ROMATSA şi greva anunţată pentru data de 30 mai. Ţin să precizez, de la bun început, că nu am de gând să cedez la presiuni nejustificate", a scris ministrul Transporturilor.



Răzvan Cuc afirmă că este un om deschis dialogului şi este dispus să îi primească la discuţii pe sindicaliştii ROMATSA "dacă vor veni cu solicitări concrete".



"Am avut întâlniri cu reprezentanţii sindicatului de la ROMATSA şi înainte de greva de acum două săptămâni. Aceştia şi-au prezentat revendicările, care ţin de minister şi am stabilit împreună un calendar foarte clar pe care noi l-am şi respectat. Eu sunt un om deschis dialogului şi, la fel cum i-am primit de două ori, înainte de greva de avertisment, îi voi primi şi acum, dacă vor veni cu solicitări concrete", a mai scris pe pagina de socializare ministrul Transporturilor.



Controlorii de trafic aerian vor declanşa grevă generală în data de 30 mai 2017, pe termen nelimitat, a anunţat, joi, preşedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR), Gabriel Tudorache.



Angajaţii ROMTASA s-au aflat în data de 12 mai în grevă de avertisment, timp de două ore, peste 100 de salariaţi ai regiei protestând faţă de managementul "profund defectuos" al Regiei şi de lipsa contractului colectiv de muncă.



Liderul ATSR declara la acea dată că angajaţii ROMATSA nu au făcut grevă pentru salarii mai mari, ci pentru a atrage atenţia autorităţilor statului asupra situaţiei regiei şi a o salva de la faliment. AGERPRES