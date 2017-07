Românilor le place distracția, la prețuri foarte mari

Litoralul românesc a atins un record de ocupare în această vară. Cele mai multe hoteluri de trei, patru și cinci stele din Mamaia și Constanța, dar și cele mai bune resorturi din restul litoralului au deja aproape toate camerele vândute până la finalul lunii august. Cererea este mai mare decât oferta, în această vară, iar companiile caută hoteluri pe care să le poată închiria, pentru a-și onora comenzile. Prețul mediu al unei camere a ajuns la 600 de lei pe noapte, la un hotel de trei stele, dar nici așa nu se mai găsesc prea ușor camere de închiriat, mai ales în weekenduri sau în perioadele cu evenimente speciale.

După mulți ani în care românii au preferat litoralul bulgăresc sau Grecia, Turcia, Cipru și Croația, 2017 a venit cu un val de turiști pe litoralul românesc. Fenomenul se înregistrează după ce în Turcia au scăzut vânzările cu circa 60% față de anii precedenți, ca reacție la tensiunile politice din ultimele luni, iar Grecia, Cipru și Croația au crescut foarte mult prețurile. Mulți români s-au plictisit și de Bulgaria, unde nu au prea multe variante de distracție, astfel încât litoralul nostru a revenit în topul preferințelor celor care vor să îmbine perfect relaxarea cu clubbingul sau evenimentele în aer liber, fără să-i deranjeze prețurile mari. E foarte greu de găsit o cameră liberă la hotelurile clasate de la trei, la cinci stele, la Mamaia sau Constanța, iar prețul mediu al unei camere este de 600 de lei. „Litoralul este redescoperit de români. Multe hoteluri au fost revândute sau luate în administrare de companii care s-au ocupat foarte bine de promovarea lor, de creșterea confortului și de contracte de vânzări. Anul acesta a fost înregistrat și un vârf de ocupare la sfârșitușl lunii iunie, mai ales la Mamaia și la Vama Veche. Gradul de ocupare a crescut încă de la jumătatea lunii iunie. În acest weekend a fost cerere foarte mare și toți hotelierii au săltat prețurile, pentru că a fost Neversea. Este un grad de ocupare record în ultimii 20 de ani”, explică specialistul în turism Traian Bădulescu.

100 euro/noapte și în Vamă

Litoralul nostru nu are mai mult de 130.000 de locuri de cazare în structurile hioteliere, ajungând la puțin peste 200.000 cu tot cu cele din pensiuni, vile și apartamente în regim hotelier, iar în acest weekend au fost înregistrați peste 150.000 de oameni pe litoral. Festivalul Neversea a adus un număr record de petrecăreți pe litoral, la sfârșitul săptămânii trecute, iar cei care nu au mai găsit locuri de cazare la Mamaia s-au orientat către Constanța, unde hotelurile sunt arhipline. Alții și-au mai găsit camere doar în celelalte stațiuni, în special în zona de sud, care era mai puțin căutată până acum. În mod surprinzător, cele mai căutate locuri de cazare nu sunt cele mai ieftine, ci chiar cele mai scumpe. Astfel, hotelurile din Mamaia, precum Vega, de cinci stele, care are prețuri de până la 400 de euro pe noapte, sau Iaki și Phoenicia, de patru stele, cu prețuri de până la 200-300 de euro pe noapte, în vârf de sezon, sunt pline toată luna iulie și vor rămâne la fel în august, iar Mamaia este stațiunea cea mai aglomerată. Și Constanța are grad maxim de ocupare, iar cel mai căutat hotel din oraș este Ibis, care face parte din lanțul internațional Accor și oferă un foarte bun raport calitate/preț, fiind situat chiar pe malul mării, cu un grad ridicat de confort. Și Vama Veche se bucură de un grad de ocupare de 100% în vârf de sezon, aici prețurile fiind mai mici, dar nu cu mult, față de restul litoralului. O cameră costă, în această perioadă aglomerată, chiar și 100 de euro.

Ofertele speciale și facilitățile

Un număr mare de turiști a fost asigurat de vânzările timpurii, prin pachete turistice foarte atractive, oferite de agenții, care acoperă peste 30% din gradul de ocupare. De anul acesta, mai contribuie la vânzările de pe litoral și noile curse aeriene de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, de la Constanța, dar și investițiile în resorturi deosebite, care aduc în România conceptele cele mai apreciate la nivel internațional, precum Vox Maris, din Costinești, sau Blaxy, din Olimp-23 August. Ambele pot fi considerate stațiuni în interiorul unor stațiuni, fiind concepte de succes la nivel internațional. Blaxy este un concept unic în România, care se și închiriază, dar camerele se pot și vinde, în regim de proprietate periodică. Adică se pot cumpăra camere, pentru perioade de șapte zile și multiplu de șapte, iar proprietarul poate merge în concediu, poate face schimb de cameră cu alte resorturi de același fel din lume sau poate închiria camerele cumpărate, în regim hotelier. Camerele sunt de trei și de patru stele, iar în această perioadă se închiriază cu prețuri chiar mai mici decât în Vama Veche, adică de la 250 de lei pe noapte, ajungând, cele de patru stele, la 600 de lei pe noapte, în funcție de poziționarea camerei și de perioada închiriată. „Blaxy a fost construit după sistemul celor mai de succes resorturi din Antalya. Este un mic oraș, o mini-stațiune. Cele mai căutate distracții sunt la Kids Clubul și la piscine”, explică Liliana Filip, directorul general al complexului Blaxy. Resorturile au și foarte multe oferte speciale, concepute pentru a atrage cât mai multe categorii de turiști. Atsfel, atracția este foarte mare, atât pentru români, cât și pentru turiștii străini care găsesc acum în România același confort ca în Turcia sau Grecia, dar cu un plus de distracție.

Mamaia are circa 25.000 de locuri de cazare, iar Vama Veche, puțin peste 5.000 înregistrate, astfel încât gradul de ocupare ajunge la 150%, raportat la numărul de turiști înregistrați la evenimente.

Meidan Butnaru, directorul comercial al touroperatorului israelian Meshek Wings, aduce foarte mulți turiști din Israel pe litoralul nostru. Are trei curse charter săptămânal dinspre Tel Aviv, care vor fi operate până în luna septembrie, ceea ce înseamnă peste 500 de turiști străini pe săptămână, numai pentru litoral. Traian Bădulescu, specialist în turism

Cel mai bine se vând camerele la jotelurile bune, de trei, patru și cinci sgtele, cu prețuri pornind de la 250-300 de lei, până la 400 de euro pe noapte, în aecastă perioadă.

Românii și străinii găsesc tot confortul unor resorturi de lux pe litoralul nostru, după marile investiții care s-au făcut în ultimii ani. Acum au și posibilitatea de a cumpăra camere în regim de proprietate periodică, iar astfel pot face mici afaceri în turism.

Peste 150.000 de turiști au fost pe litoral weekendul trecut, foarte mulți fiind aduși de festivalul Neversea. Cei care nu au avut rezervări făcute din timp nu au mai găsit nicio cameră liberă în stațiuni.