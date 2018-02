Tarom vrea să închirieze avioane

Dragos Stoica/Intact Images





Compania de stat Tarom caută să închirieze de urgenţă cel mult patru avioane Airbus 320 sau Boeing 737. Aeronavele trebuie să vină fără echipaj, să fie preferabil noi, dar nu mai vechi de şase ani. Tarom a înregistrat pierderi în ultimii zece ani consecutivi, în valoare de jumătate de miliard de euro.

Compania Tarom a anunţat începerea procedurii privind operaţiunea de închiriere în regim de „dry lease” (adică fără echipaj) a unui număr de maxim patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737. Avioanele trebuie să fie preferabil noi, însă nu mai vechi de şase ani, cu condiţie „free of C Check/structural check” în următoarele 24 de luni. Aparatele trebuie să aibă o capacitate de 160- 190 de locuri, cu scaune slim, tapiţerie tip piele, să fie dotate cu bucătării, spaţii de depozitare, garderobe şi minim trei toalete, iar motoarele să fie CFM 56. Potrivit anunţului Tarom, perioada închirierii urmează să fie negociată, iar ofertele trebuie să fie trimise în regim de urgenţă până pe 26.02.2018. Tarom a mai închiriat anul trecut două aeronave noi Boeing 737- 800 NG, cu 189 de locuri, care au suplinit parţial scoaterea din flotă a avioanelor Airbus 310, ce asigurau o cincime din capacitatea operatorului aerian naţional. Tarom plăteşte pentru cele două avioane închiriate 375.000 de euro pe lună.

Cele mai mari pierderi din istorie

Tarom deţine în prezent o flotă de 23 de aeronave: patru avioane Boeing 737- 700, patru Boeing 737- 300, două Boeing 737- 800, patru aeronave Airbus 318, şapte ATR 42- 500 şi ATR 72- 500. Programul de guvernare al PSD prevede înnoirea flotei Tarom în perioada 2018- 2020 cu 27 de avioane moderne, cu un consum şi poluare fonică reduse, prin achiziţionare în leasing. Compania naţională de stat a pierdut podiumul celor mai mari operatori aviatici din România după ascensiunea masivă a companiilor low-cost, cu flote mult mai mari, care au ajuns să deţină acum peste 60% din piaţa de 20 de milioane de pasageri a ţării noastre. Lipsa unei strategii şi bâlbâielile guvernanţilor condamnă Tarom la pierderi an de an. Pentru 2017, de exemplu, compania de stat va înregistra cele mai mari pierderi din istoria sa, de peste 200 de milioane de lei, de cinci ori mai mari decât cele bugetate. Tarom a reuşit contraperformanţa de a raporta pierderi timp de zece ani consecutiv, în total circa 500 de milioane de euro. Un alt indiciu al haosului care domneşte la Tarom este faptul că numai în ultimul an s-au perindat pe la conducerea companiei cinci directori generali.

