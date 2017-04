Program de Paște la Antena 3

Antena 3 a pregatit in acest an de Paste un program variat. Astfel, sambata, Antena 3 va transmite in direct de la Catedrala Patriarhala, manastirile din inima Bucovinei, Catedrala catolica Sf. Iosif, Biserica Sf. Anton Curtea Veche si Piata San Pietro din Vatican, iar in noaptea Invierii va difuza concertul coralei “Armonia”.

Duminica, programul Antena 3 va fi unul de sarbatoare, cu fapte bune, glume, bucurie si povesti despre miracole. Telespectatorii Antena 3 ii vor putea vedea pe Popescu si Flick, de la Radio Zu, vor patrunde in casele unor vedete ca Octavia Geamanu si Marian Ionescu, Felix Rache si Janina Nectara, Elena si CRBL, Alina Gorghiu si Lucian Isar. De asemenea, Leo Iorga si Elena Merisoreanu vor dezvalui detalii emotionante din viata lor, iar chef Menumorut va prezenta retete delicioase.

In completare, echipele Antena 3 vor transmite in direct din diverse locatii unde au loc evenimente tematice, iar programele de Stiri si site-ul antena3.ro vor tine telespectatorii postului conectati la tot ce se intampla important in Romania si in lume.