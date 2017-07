Schimbări în grila Happy Channel.​​​​​​​“De trei ori Ana” ajunge la final, iar “Esmeralda” îi ia locul

În perioada 28 iulie-2 august, telespectatorii Happy Channel vor avea parte de o serie de noutăți în programul tv. Una dintre ele este telenovela “Esmeralda”, care se va difuza, din 2 august, la Happy Channel, în locul serialului sud-american “De trei ori Ana”.

Schimbările în grila Happy Channel încep încă de vineri (28 iulie), când serialul finlandez “Văduvele negre” revine pe micul ecran, iar fanii pot urmări câte două episoade, de luni până vineri, de la ora 22.45.

Duminică, de la ora 15.45, telespectatorii sunt invitați să trăiască aventura în ”Lumea pierdută” / ”Land of the lost”, alături de Will Ferrell. Lansat în vara anului 2009, filmul artistic îl aduce în centrul atenției pe Rick Marshall, un om de știință care descoperă cum se poate călători în timp. El ajunge astfel într-un univers paralel, populat de dinozauri și ființe care mai de care mai periculoase.

Protagoniștii Sebastian Rulli și Angelique Boyer ajung, săptămâna viitoare, la final cu serialul sud-american “De trei ori Ana”. Telespectatorii pot afla marți(1 august), de la ora 14.00, cum se încheie povestea celor doi.

Începând de miercuri (2 august), Happy Channel va difuza una dintre cele mai iubite telenovele realizate de Televisa. Leticia Calderón și Fernando Colunga invită fanii să le fie aproape de luni până vineri, în intervalul 14.00-16.00, pentru a urmări “Esmeralda”.

Luna august va continua cu o mare premieră la Happy Channel: lansarea în exclusivitate a blockbusterului turcesc “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”).