De la CEPECA, la Academia Naţională de Informaţii

O epidemie ca rujeola scăpa­tă de sub control în lipsa vaccinului bântuie prin mass-me­dia românești: certificatul de absolvire al Academiei Naționa­le de Informații devine o piatră de moară în ascensiunea spre funcții publice. Desigur că SRI, instituția tutelară a Academiei de Informații, are capacitatea să explice și să-și analizeze criza de imagine. O inflație de titluri academice, inclusiv doctorate, distribuite în viteză pentru a da poleială unor cariere care nu se bazează solid pe studii universi­tare anterioare, ar fi o primă cauză a suspiciunii argumentate că ,,acoperiții” au sufocat politi­ca, poziții importante în ministe­re, dețin cheițele justiției, dirijează tematica televiziunilor și opinii vehemente din presă. Așa cum Gabriel Oprea a dat grade la tot cartierul prin Ministerul Apărării, pentru rețeaua lui de interse, Coldea a folosit școala doctorală și Colegiul (condus acum de Iulian Fota) pentru a rezolva prin masterate și supli­mente de școlarizare postuni­versitare rețeaua de prietenii a instituției. Criza din PSD și Guvern a redeschis cu putere subiectul ținut mulți ani sub preș. Acum intră în malaxor diplomele cu sigla SRI într-o încercare de separare a apelor (civilii cu civilii, militarii cu milita­rii). Judecățile radicale duc însă și la confuzii periculoase, conda­mând public orice relație cu serviciile de informații, ca și când acestea ar fi instituții din afara sistemului național, care acțio­nează ca dușmani ai României.

Ca o ironie a istoriei, locul unde se află Academia Nați­onală de Informații are o legătură directă cu Centrul de Perfecțio­nare a Cadrelor (CEPECA) înfi­ințat de Ceaușescu în 1967 pentru a introduce managemen­tul performant în economia României. CEPECA a fost susți­nut financiar și metodologic cu sprijin ONU și dotat de IBM cu un centru performant de calcul, Statele Unite dând acceptul pentru transferul de tehnologie de vârf, interzisă țărilor comunis­te. Primul director al CEPECA (defectat în 1982 în Occident) povestește cum 600 de progra­matori și analiști ai Securității au fost școliți sub acoperire în Șoseaua Odăi nr. 20. Preluând sediul CEPECA, Academia Nați­onală de Informații moștenește și legendele locului.