Pentru un pumn de like-uri!

Cineva vorbește la televizor. Altcineva, un om normal, acasă la el, ascultă. Nu, nu se cunosc! Mă rog, cel care ascultă știe cine e cel ce vorbește, însă față-n față nu s-au întâlnit niciodată. Cel de acasă aude ceva! Se enervează instantaneu! “Nenorocitule!”, șoptește. Scrie imediat pe Facebook. Tastează ce-și aduce aminte plus părerea lui! Post! N-a auzit tot, a prins doar finalul, sensul era altul, își dă seama în câteva minute când replica este reluată de televiziune! Eh, asta e, nu eram atent, pregăteam mâncarea copilului, ce naiba! “Și oricum e un nenorocit, dă-l naibii!” Acu’, ce să facă, a postat! Ar corecta, dar, poftim, a primit și primul like! Știți cât de greu primești un like astăzi, când toți au cont, mii de “prieteni” și zeci de mii de păreri? Bunul-simț îl chinuie și totuși ar vrea să schimbe! Cât se gândește, vin și-al doilea, și-al treilea. La trei like-uri, dacă schimbă acum, se face de râs și sigur ăștia nu-i mai dau și altădată. Unul dintre ei nu dă niciodată like. “Dacă schimb, iar mă ignoră!”. Se uită pe feed, scriu și alții. Unu’ pare că a înțeles aproape la fel! Fraza întreagă o tot aude la televizor! “Totuși, am greșit! Să schimb?!” 5 like-uri! Wow, un share! Poftim, și ăsta a înţeles asta! Câte like-uri are? “Hai, măi, am scris mai mișto!” Fraza e din nou la tv! Schimbă canalul! Și la alții înţelege că a greșit! “Totuși, aș schimba!” Se întoarce la postare! O notificare! Nouăăă like-uri? “Da’ dacă eu am înțeles bine?” Fraza se aude în toata casa, televizorul merge! Schimbă canalul! “Nenorociții vor să facă asta!” - scrie pe ecran! Aha, și ăștia zic la fel! “Ăștia” nu dau înregistrarea, că nu aveau reporter acolo, dar el nu știe asta! Poate au dat-o înainte, își zice omul nostru! “Poftim, și ei zic ca mine! E cam isteric ăsta de la tv, nu-mi place, dar acu’ îmi dă dreptate! Și eu zic la fel!” 13 like-uri! “Băi, sigur nu am greșit! Poate a zis altceva, da’ mi-e clar acum, de fapt a vrut să zică asta!” 21 de like-uri! “Doar la poze cu copilul am avut atâtea! Cred că e cum am zis eu! Uite, istericul zice ca mine!” Primește mesaj! Messenger! “Ai scris mișto și am arătat unui prieten care se ocupă cu din astea, cu postări. I-a plăcut și vrea să dea share. Poți schimba acolo la privacy să vadă toți? Cum să fac asta? Păi apasă și alege globul! Aha! Da’ chiar i-a plăcut? Da, mă, da!” Omul schimbă, ce să facă, nici nevasta nu-l ascultă, acum toți vor să-l citească! “Gata, schimbat!”, scrie el pe mess! “Danke! Să vezi acum!” Și vede! Un share, două, nouă, douăzeci, o sută! Wow! Like-uri, like-uri, comentarii! “Am trei sute de like-uri! Băi, știu ce vorbesc! Sunt bun, am auzit bine!” Se uită la copil: “’Hai, măi, taică-tău nu-i chiar atât de prost! Poftim, uită câtă lume dă like! Analist te fac!”

La televizor, Nenorocitul din nou! “După cum v-am spus acum câteva ore…” “Taci, măi, că nu ai zis asta!” - strigă omul nostru prin casă. “Am postat eu cum ai zis! Lasă, măh, mai scriu o dată! Să vezi acum!” Și scrie! De data asta, alege globul! Dă mesaj: “Am scris din nou!” Pauză. Răspuns: “Merci! Distribui, bravo!”. Un share, două share-uri, o mie!

“Gata, măh, l-am nenorocit! Like & Share!”