În avionul prăbuşit în India se aflau 230 de pasageri şi 12 membri ai echipajului

Directoratul General al Aviaţiei Civile (DGCA) a identificat aeronava ca fiind un Boeing 787 cu numărul de înmatriculare VT-ANB, care efectua zborul AI-171 cu destinaţia Londra-Gatwick. La bord se aflau 2 piloţi, 10 membri ai echipajului de cabină şi 230 de pasageri.



Cele 242 de persoane includ 217 adulţi şi 11 copii, a declarat o sursă pentru Reuters. Dintre aceştia, 169 erau cetăţeni indieni, 43 erau britanici, şapte portughezi şi un canadian.



Până în prezent, autorităţile nu au făcut nicio declaraţie cu privire la numărul victimelor accidentului.



Aeronava se afla sub comanda căpitanului Sumeet Sabharwal, un pilot instructor experimentat cu 8.200 de ore de zbor, însoţit de primul ofiţer Clive Kundar, care are 1 100 de ore de experienţă, a declarat autoritatea de reglementare.



Site-ul de urmărire a aviaţiei Flightradar24 a transmis că a primit ultimul semnal de la aeronavă la câteva secunde după decolare liu a precizat că avionul era un Boeing 787-8 Dreamliner, una dintre cele mai moderne aeronave de pasageri în serviciu.



Boeing nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.



Potrivit raportului controlorilor de trafic aerian (ATC), avionul a decolat de pe pista 23 la ora locală 13:39. Acesta a dat un apel "Mayday", semnalând o urgenţă, dar ulterior nu a existat niciun răspuns din partea aeronavei, care a plonjat la sol, unde a fost observat un nor dens de fum negru.



Pompierii şi echipele medicale s-au deplasat de urgenţă la faţa locului pentru a începe operaţiunile de salvare. Au fost închis mai multe drumuri care duc la aeroport pentru a facilita activitatea serviciilor de urgenţă. De asemenea, aeroportul Ahmedabad a suspendat toate operaţiunile de zbor cu efect imediat.



Şeful guvernului local din Gujarat, Bhupendra Patel, s-a declarat îndurerat după accident, pe reţeaua de socializare X, şi a afirmat că a dat "instrucţiuni pentru iniţierea imediată a operaţiunilor de salvare şi ajutor de urgenţă".



Patel a ordonat să se acorde "prioritate maximă" tratamentului răniţilor şi creării unui coridor verde pentru transferul lor rapid către spitale.



Ministrul indian al aviaţiei civile, Rammohan Naidu Kinjarapu, s-a declarat şocat de accident.AGERPRES

Știre inițială: Un avion cu cel puţin 242 de persoane la bord s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din oraşul Ahmedabad, în statul indian Gujarat.

La bord se aflau 242 de pasageri, iar avionul se îndrepta spre Londra.

Accidentul s-a produs în timp ce aeronava decola, au relatat canalele TV. Imaginile au arătat resturi în flăcări, cu fum negru gros ridicându-se spre cer în apropierea aeroportului. Se pare că avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială. Potrivti presei din India, există supraviețuitori, scrie Antena3CNN

Mai multe informații de pe site-ul de urmărire a zborurilor Flight Radar, arată că semnalul de la aeronavă s-a pierdut la ora locală 10:08, la 183 de metri,

Air India passenger plane, carrying more than 130 passengers, which was headed to London, crashed near Ahmedabad airport. Fire brigade rushing to the spot. pic.twitter.com/jVQWeEdxRR — Korah Abraham (@thekorahabraham) June 12, 2025

„Zborul AI171, care efectua cursa Ahmedabad-Londra Gatwick, a fost implicat într-un incident astăzi, 12 iunie 2025. În acest moment, stabilim detaliile și vom împărtăși actualizări suplimentare cât mai curând posibil , a transmis compania aeriană pe platforma X.

Potrivit posturilor de televiziune din India, prăbușirea s-a produs în timp ce aeronava decola.