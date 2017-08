VIDEO - 3 explozii solare uriașe, vizibile în timpul eclipsei totale

Aplauzele şi strigătele au răsunat, luni, imediat după lăsarea întunericului: eclipsa totală de Soare fiind vizibilă pe coasta de vest a SUA, începând cu ora 17:16 GMT, relatează AFP.



La ora locală 10:16, când eclipsa parţială începuse de peste o oră, Luna a trecut în totalitate peste Soare.



Oregon, din nordul-vestul ţării, a fost primul stat în care fenomenul a fost vizibil.



Alte 13 state de pe coasta de est a ţării au putut observa fenomenul în cursul zilei.



Eclipsa a încheiat traversarea teritoriului Statelor Unite la ora 18.48 GMT în Carolina de Sud, pe coasta Oceanului Atlantic, în sud-estul ţării, în apropiere de orasul Charleston.

AGERPRES

