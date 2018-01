Aplicatie Google: Gasiti-va sosia printre operele de arta!

Google a pus la punct o noua aplicatie care permite compararea utilizatorilor sai cu protagonistii unor tablouri celebre.

In urma cu aproape doi ani, Google a creat aplicatia Arts&Culture, care cuprinde o "colectie" de opere de arta din muzeele a 70 de tari ale lumii.

Acum, gigantul tehnologiilor avansate a prezentat o noua functie a acestei aplicatii, intitulata "Is your portrait in a museum?".

Gratie unei tehnologii de recunoastere faciala, aceasta noua functie permite utilizatorilor sa compare fotografiile lor cu cele aproximativ 70.000 de picturi si sculpturi.

Aplicatia Arts&Culture a devenit extrem de populara in Statele Unite dupa lansarea noii functii. Potrivit site-ului Recode, acum ea se claseaza pe primul loc printre aplicatiile gratuite.

Multi utilizatori s-au grabit sa-si caute sosiile in muzee cu ajutorul noii functii, impartasind rezultatele pe retelele de socializare.

Unii utilizatori, precum jucatorii de baseball de la Reds, din Cincinati, si fotbalistii de la Bayern Munchen au gasit aceste comparatii chiar haioase.

Pentru moment insa, aplicatia este disponibila doar in cateva tari.