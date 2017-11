În partajul soților Ghiță au intrat DNA și ANAF. Miza: 137,3 mil. euro

Sebastian Ghiță și soția sa, Mădălina, se judecă nu în unul, ci în trei dosare civile care au ca obiect partajul judiciar și lichidarea regimului matrimonial. Oficial nu există nicio informație cu privire la data, locul și modalitatea în care a fost desfăcută căsătoria patronului România TV. Cert este că, încă din data de 28 august 2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală i-a acționat în judecată pe soții Ghiță, în legătură cu acest partaj. În paralel, Mădălina Ghiță cere ajutor public judiciar pentru a putea achita taxa de timbru. Asta, deoarece averea declarată oficial de Sebastian Ghiţă este de 137,3 milioane de euro.

Pe rolul Secției civile pentru minori și familie a Judecătoriei Ploiești, a fost înregistrat, la sfârșitul lunii august a acestui an, un prim dosar, având numărul 17493/281/2017, în care statul român, prin ANAF, are calitatea de reclamant, iar soții Sebastian Aurelian și Mădălina Ghiță au calitatea de pârâți. Potrivit documentelor de la instanţă, dosarul are legătură cu partajul bunurilor comune și lichidarea regimului matrimonial al familiei magnatului Ghiță. Până în prezent, această cauză nu primit, încă, un prim termen de judecată.

Al doilea dosar, înregistrat, de asemenea, pe rolul Judecătoriei Ploiești, datează din 3 octombrie 2017. În această cauză, Mădălina Ghiță are calitatea de reclamant, iar Sebastian Ghiță are calitatea de pârât, obiectul dosarului 20132/281/2017 fiind, de asemenea, partajul bunurilor comune și lichidarea regimului matrimonial. Săptămâna aceasta, mai exact în data de 13 noiembrie, judecătorii au decis să amâne cauza, în vederea soluționării cererii de ajutor public judiciar, înaintată de reclamanta Mădălina Ghiță. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 11 decembrie.

Tot atunci, Judecătoria Ploiești urmează să se pronunțe într-o cauză conexă acestui dosar, având ca obiect cererea de reexaminare a taxei de timbru, formulată de aceeași Mădălina Ghiță. Dosarul a fost înregistrat în 18 octombrie 2017.

Împrumuturi de 100 de milioane de euro

Momentul la care au apărut aceste procese privind împărțirea averii lui Sebastian Ghiță este unul extrem de interesant, având în vedere situația judiciară în care se află fostul deputat PSD, membru al Comisiei parlamentare de control al activității SRI. Cercetat și trimis în judecată în cinci dosare penale, instrumentate de DNA Ploiești, avându-l ca anchetator pe celebrul procuror Mircea Negulescu “Portocală”, Sebastian Ghiță se află, în prezent, în Serbia.

Averea pe care soții Ghiţă urmează să o împartă se ridică la 137,3 milioane de euro. Cel puțin, aceasta este averea inclusă de Sebastian Ghiță în ultima declaraţie de avere depusă, în calitate de parlamentar, pe site-ul Camerei Deputaților, în luna mai a anului trecut. Conform acestui document, Sebastian Ghiță deținea, la momentul respectiv, pe numele său, două terenuri intravilane situate în Ploiești. Unul în suprafață de 901 metri pătrați, achiziționat în anul 1999, iar al doilea, în suprafață de 265 metri pătrați, achiziționat în anul 2003. Un al treilea teren, tot intravilan, amplasat, de asemenea, în Ploiești, a fost achiziționat de Sebastian Ghiță, împreună cu soția sa, Mădălina, în cursul anului 2008, și are o suprafață de 140 de metri pătrați. La aceste terenuri, se mai adaugă o casă impunătoare, construită, în anul 2009, de soții Ghiță, în Ploiești, proprietatea având o suprafață de 1.211 metri pătrați. Valoarea estimată a acestor patru proprietăți imobiliare se ridică la peste 3 milioane de euro.

Aceasta este și cea mai mică parte a averii lui Sebastian Ghiță, așa cum apare ea în declarația de avere citată. Deoarece, la capitolul bunuri de valoare și opere de artă, Sebastian Ghiță menționa că deține o colecție de ceasuri, în valoare de 900.000 de euro, o colecție de bijuterii, în valoare de 3,1 milioane de euro, dar și obiecte de artă, în valoare de nici mai mult, nici mai puțin decât 13 milioane de euro. Aceste bunuri au fost achiziționate de Sebastian Ghiță în perioada 1972-2012.

Taxă de timbru, pe măsura averii

Fostul deputat, în prezent fugar, mai declară că deține, începând cu anul 2011, un plasament într-un fond de investiții elvețian, în sumă de 18 milioane de euro. În aceeași declarație de avere apar, la capitolul “împrumutruri acordate în nume personal, două sume exorbitante. Prima, în valoare de 80,3 milioane de euro, iar a doua, în valoare de 9 milioane de euro. Nu este menționat, în acest document, nici numele persoanei către care au fost acordate aceste împrumuturi, nici data la care au fost acordate și nici termenul la care banii urmează să fie restituiți. Presa a dezvăluit, în urmă cu un an, că acești bani au fost împrmutați de Sebastian Ghiță unui fost partener de afaceri, care a preluat grupul Asesoft.

Aceasta este averea oficială pe care urmează să o împartă soții Ghiță, în procesele deschise la Judecătoria Ploiești. La o asemenea valoare, taxa judiciară de timbru pe care soția lui Sebastian Ghiță trebuie să o achite este de 6.105 lei pentru ce depășește suma de 250.000 de lei, la care se adaugă un procent de 1% din ceea ce depășește această sumă.

La un calcul sumar, în eventualitatea în care Mădălina Ghiță solicită, în instanță, jumătate din averea familiei, respectiv 308.250.000 de lei, taxa de timbru se ridică la aproximativ 3,1 milioane de lei (700.000 de euro). Însă, pretențiile, în astfel de cazuri, pot ajunge și până la 90% din totalul averii, ceea ce ar însemna, în această situație, plata unei taxe de timbru de 1,4 milioane de euro.

Soția și-a deschis al doilea salon de înfrumusețare

Este aproape imposibil pentru Mădălina Ghiţă să achite această taxă de timbru, dacă este să luăm de bună informația din declarația de avere a lui Sebastian Ghiță, în care se precizează că soția sa a câștigat, anul trecut, venituri de 30.855 de lei, în calitate de salariat al SC Studio Harry SRL Ploiești – un centru de înfrumusețare pe care l-a înființat Sebastin Ghiță, în anul 2010. El a deținut compania până în anul 2012, când a decis să cesioneze acțiunile către o anume Mădălina Chirilă, care a plătit pe ele nu mai puţin de 95.400 de lei. În prezent, asociați în SC Studio Harry SRL sunt, conform ONRC, Mădălina Chirilă și Sorin Adrian Chirilă. Acest cabinet de înfrumusețare a fost pus sub sechestru de DNA, în anul 2015, într-unul dintre dosarele deschise pe numele lu Sebastian Ghiță. Câteva luni mai târziu, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să ridice acest sechestru penal.

Interesant este că, în februarie 2016, Mădălina Ghiță și-a deschis propria firmă. Este vorba despre SC Toto Beauty Line SRL, cu sediul acasă la Sebastian Ghiță, și care are ca obiect de activitate “coafor și alte activități de înfrumusețare”. Mădălina Ghiţă este asociat unic și administrator. Potrivit documentului ONRC, însă, doar firma funcționează la domiciliul soților Ghiță, care nu mai este și reședința soţiei lui Sebastian Ghiță. Aceasta a declarat un alt domiciliu, în Ploiești, într-un imobil din Aleea Orizont, care nu apare în declarațiile de avere ale lui Sebastian Ghiță.

Dosare făcute de vestitul procuror “Portocală”

O altă problemă cu partajul soților Ghiță este aceea că bunurile sunt sechestrate de DNA în mai multe dosare. Așa cum arătam mai sus, fostul deputat este acuzat în nu mai puțin cinci cauze penale. Este vorba despre dosarul în care Sebastian Ghiță este acuzat, împreună cu fostul premier, Victor Ponta, pentru că ar fi finanțat ilegal vizita fostului prim-ministru britanic, Tony Blair, unde procurorul “Portocală” susținea că Ghiță și-a plătit, practic, scaunul de deputat cu suma de 220.000 de euro. Apoi, este vorba despre dosarul în care DNA Ploiești l-a trimis în judecată pe Sebastian Ghiță și pe fostul primar al localității, Iulian Bădescu, în afacerea finanțării echipei de baschet Asesoft, unde procurorii au reținut o dare de mită, în valoare de 1.041.000 lei, constând într-un imobil. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, pe fond, pe Sebastian Ghiță în acest dosar.

Un alt dosar în care este acuzat Ghiță îi vizează pe fostul procuror general al Parchetului Curții de Apel Ploiești, Liviu Mihai Tudose, dar și pe fostul șef al IPJ Prahova, Viorel Dosaru, având ca obiect luarea de mită, spălarea de bani și obținerea de informații confidenţiale. Al patrulea dosar în care este trimis în judecată Sebastian Ghiță îi mai are ca protagoniști pe fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și pe cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu. Iar al cincilea dosar vizează atribuirea unor contracte către firmele lui Sebastian Ghiță, Teamnet International și Asesoft International.

