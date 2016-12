Şi „premierul” lui Băsescu are mici secrete cu sirieni

Eugen Tomac, propunerea făcută de Traian Băsescu, cu ocazia consultărilor de la Palatul Cotroceni, de săptămâna trecută, pentru ocuparea funcției de prim-ministru, nu a stârnit controversele pe care le-a stârnit nominalizarea făcută de majoritatea PSD și ALDE în persoana lui Sevil Shhaideh. Dacă în cazul propunerii avansate de Liviu Dragnea, Traian Băsescu a ieșit public, spunând că Sevil Shhaideh reprezintă o vulnerabilitate, având în vedere trecutul soțului ei, există unele informații din trecutul soției lui Eugen Tomac care au fost trecute cu vederea. Este vorba despre servicii juridice acordate unei firme cu capital sirian, dar și de întocmirea unor declarații de avere care se bat cap în cap cu cele ale soțului.

Diana Postică, soția celui propus de Partidul Mișcarea Populară pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României, este de profesie avocat. În această calitate, ea a reprezentat, în anul 2005, o companie patronată de un cetățean sirian. Potrivit unor informații furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în anul 2004, la București a luat ființă compania SC Pesmet Company 2004 SRL, avându-i ca asociați pe Ahmad Al Housein și pe Khaled Fathy Ibrahim Barghout.

Primul este un cetățeran sirian, născut la data de 10 iulie 1966, domiciliat în Siria, la Alep, și cu reședința într-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei. Ahmad Al Housein se legitima, la data la care Diana Postică s-a intersectat cu această societate, cu un pașaport eliberat în mai 2004, de către Ambasada Siriei la București, și avea un permis de ședere în ţara noastră eliberat de autorităţile române în 14 februarie 2005.

În ceea ce-l privește pe al doilea asociat, Khaled Fathy Ibrahim Barghout, acesta este cetățean egiptean, cu domiciliul în orașul El Menoufia. În data de 25 mai 2005, sirianul Ahmad Al Housein a cesionat partenerului său toate părțile sociale deținute la SC Pesmet Company 2004 SRL.

Consilier al Robertei Anastase

Relația dintre compania sirianului și soția lui Eugen Tomac reiese dintr-un document publicat în Monitorul Oficial, unde se consemnează faptul că Khaled Fathy Ibrahim Barghout, noul acționar unic al societății, a decis să prelungească valabilitatea sediului firmei, în baza contractului de comodat încheiat cu o bucureșteancă şi avizat cu numărul 002, din 24 mai 2005, de către avocatul Diana Postică. În 2011, societatea respectivă și-a încetat activitatea.

Pe lângă activitatea de avocat în Baroul București, Diana Postică s-a ocupat, din 2004, până în 2005, și cu o afacere în domeniul editurilor. Soția lui Eugen Tomac a înființat, în calitate de unic asociat și administrator, compania SC Confluențe Est SRL, societate care avea, la fondare, obiectul de activitate “editarea cărților”. În februarie 2005, Diana Postică a decis să cesioneze firma către mana sa, Maria Postică. După ieșirea din afaceri, Diana Postică a devenit consilier asistent în cadrul Direcției Internaționale Europene, la serviciul Politici de Dezvoltare și Prognoză, structură a Primăriei Capitalei. Începând cu anul 2009 și până la jumătatea anului 2012, soția lui Eugen Tomac a ocupat funcţia de consilier la cabinetul fostului președinte al Camerei Deputaților, Roberta Anastase.

Contradicții în declarațiile de avere

Alte amănunte interesante, neverificate de Agenția Națională de Integritate, reies din declarațiile de avere pe care soții Eugen Tomac și Diana Postică le-au depus, de-a lungul mai multor ani, în calitate de funcționari la stat. În 2008, Eugen Tomac declara că lucrează la Administrația Prezidențială, cu un salariu de 37.200 de lei pe an, la care s-au adăugat alți 3.000 de lei reprezentând drepturi de autor la o revistă. Tomac preciza că soția sa, Diana Postică, a câștigat, în 2008, 5.670 de lei de la Primăria Capitalei și 3.500 de lei, în caliatate de avocat. Din documentul citat, reiese că familia Tomac-Postică deţinea două autoturisme Dacia, un Logan și un Sandero, dar și că nu are credite bancare. Paradoxal, Diana Postică scria, în declarația depusă de ea, în aceeași perioadă, că deține un autoturism Renault Megane și că are un credit de 20.000 de euro, contractat la ING Bank. Discrepanțe majore între cele două declarații de avere se regăsesc și la capitolul venturi. Aceeași situație se regăsește și în cazul declarațiilor de avere ulterioare depuse de fiecare dintre cei doi soți în parte.

Legături de afaceri cu un avocat din Chicago care se ocupă cu emigrarea în SUA

Eugen Tomac a deținut, în anii de glorie ai lui Traian Băsescu, funcția de consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, apoi a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și, în prezent, ocupă funcția de deputat. Este primul președinte al Partidului Mișcarea Populară, fiind înlocuit, pentru o scurtă perioadă, de Elena Udrea. În prezent, Tomac deține funcția de președinte executiv al PMP.

De la Registrul Comerțului aflăm că Eugen Tomac este, din 2008, asociat în cadrul unei companii clujene pe nume American Electrical Services SRL, alături de un anume Dan Lupuleasa. Firma se ocupă cu repararea articolelor fabricate din metal și cu repararea mașinilor și echipamentelor. Dan Lupuleasa, partenerul de afaceri al lui Tomac, mai deține părți sociale și în SC Păstrăvăria Bistra Montană SRL, companie înființată în anul 2011, în comuna Bicazu Ardelean din judeul Neamț. Din structura acționariatului mai fac parte Ioan Leu, cetățeanul american Tomos Jon și o anume Ileana Ruxangda H. Nesbitt.

Tomos Jon este avocat licenţiat din 1984, la Chicago, specializat pe tranzacții imobiliare, dreptul familiei și emigrare în Statele Unite ale Americii.

Nepotism la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Nu doar Eugen Tomac și soția sa, Diana Postică, au avut funcții în statul român, în perioada guvernării Boc-Băsescu. Pe vremea când conducea Departametul pentru Românii de Pretutindeni, Tomac și-a angajat aici propria cumnată. Este vorba despre Stela Culic, fostă Postică, sora Dianei. Aceasta s-a ocupat, în anul 2009, de campania electorală a lui Traian Băsescu la Referendumul privind numărul de 300 de parlamentari și Parlamentul unicameral. Stela Culic este căsătorită cu avocatul Radu Culic. Potrivit profilului Linkedin, Stela Culic lucrează, din aprilie 2009, până în prezent, ca și consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Un raport al Curții de Conturi cu privire la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dat publicității în anul 2012, arată că Eugen Tomac a cheltuit ilegal banul public, în timpul mandatului său. Curtea de Conturi a descoperit transferuri de peste 2,3 milioane de lei către instituții media din Republica Modova și investiţii către firme private care activează în industria difuzării presei de la Chișinău. Mai mult, a fost finanțată, din banii instituției, Asociația Presei Independente din Republica Moldova și Congresul Jurnaliștilor Români de Pretutindeni.